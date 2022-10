En total, se contempla abrir siete nuevos mercados entre el 2022 y 2023 (ver cuadro).

La apertura más próxima, prevista para este 2022, es el ingreso de la palta a Malasia, indicó Miguel Quevedo, jefe del Senasa.

El resto de aperturas están previstas para el próximo año, en algunos casos con retrasos, pues la estimación inicial era lograr acuerdos este año.

Por ejemplo, se tenía previsto que la uva ingrese a Chile y Japón este año (Gestión 29.01.2022), pero ahora se estima sería en el primer trimestre del 2023. Algo similar ocurre en el caso de los cítricos (naranjas, mandarinas, toronja, limón) a Nueva Zelanda y la pitahaya a Estados Unidos, con ingreso ahora previstos para el 2023.

Al respecto, Quevedo aseguró que la demora está en el país receptor. “Para la apertura de un mercado el país de destino hace un análisis de riesgo para el producto, que puede tardar entre uno a diez años; la demora va por el país de destino, nosotros hacemos la presión a los países con el fin de poderlo abrir”, señaló.

Cabe señalar que hace unos días el gremio de exportadores de mangos mostró su preocupación por el retraso de apertura de nuevos mercados como Vietnam e Indonesia.

Sobre ello, Quevedo afirmó que aún no se puede estimar una fecha de apertura de estos mercados. “Estamos en pleno proceso de negociación pero ello depende mucho del país de destino”, anotó.

El Senasa explica que este año se han logrado abrir seis mercados para nuestras agroexportaciones, por ejemplo, el ingreso del mango a Sudáfrica, y de los arándanos a Israel y Colombia (ver cuadro).

Las próximas aperturas se estiman considerando el interés que han mostrado algunos países receptores en las negociaciones para los acuerdos fitosanitarios.

“Por ejemplo, en el caso de la uva ha venido una misión de Japón hace unas semanas, que ha visto la zonas de producción de Ica; por eso tenemos la expectativa de un pronto acuerdo”, refirió Quevedo.

Potencial agroexportador y de financiamiento

El crecimiento de las agroexportaciones peruanas ha captado el interés no solo de los productores sino también de empresas que dan financiamiento.

Es el caso ProducePay, una startup de financiamiento agrícola fundada en EE.UU. y que ahora tiene presencia en seis países de la región.

“Hemos financiado a productores peruanos de espárragos, palta, uvas y páprika. Y vemos un gran potencial de crecimiento de exportación de berries, como las fresas y arándanos”, señaló Claudio García, vicepresidente de Ventas LATAM de ProducePay.

En el Perú la compañía opera desde hace tres años, y ya ha dado capital de financiamiento por US$ 640 millones. Para el próximo año estima aumentar esta cifra entre US$ 50 a US$ 100 millones adicionales.

Datos

-Culmina paro. Trabajadores del Senasa levantaron anoche la huelga, luego de dos días de protestas, tras aceptar el pago de un bono extraordinario. “En esos dos días nuestras actividades de certificaciones de agroexportaciones no han parado. En esos días hemos tenido más de 1,000 solicitudes de certificación y han sido atendidos al 98%, prácticamente todas”, señaló el Jefe del Senasa, Miguel Quevedo.

-Presupuesto. Quevedo detalló que los fondos con los que cuenta el Senasa resultan insuficientes, por lo que han pedido un mayor presupuesto. El presupuesto anual es de S/ 200 millones y solicitan un aumento de S/ 20 a S/ 25 millones. “Tenemos 5,000 trabajadores en campo y para tener una mejor operatividad necesitamos de un mayor presupuesto”, señaló.