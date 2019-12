El Aeropuerto de Pisco continúa en el ‘ojo de la tormenta’. En la víspera, este diario dio a conocer que esta infraestructura apenas lo usó ocho viajeros en junio de 2019 y que –a octubre– solo ha movilizado un poco más de 7,000 personas, según estadísticas de Corpac.

No obstante, Aeropuertos del Perú (AdP) –concesionario del Aeropuerto de Pisco– asegura que las cifras manejadas por esta instancia estatal estarían ‘incompletas’ dado que no se tomó en cuenta a los pasajeros que la usan para los vuelos a las Líneas de Nazca.

Evans Avendaño, gerente general de la compañía, aclaró que para fin de año habrán usado 80,000 viajeros –en promedio– sus instalaciones . El ejecutivo va más allá, ya que detalla las estrategias que vienen desarrollando –desde el 2014– para atraer a las aerolíneas.

Desde la participación en ferias hasta la inversión en publicidad. No obstante, hasta el momento solo operan los vuelos turísticos a Nazca y un vuelo estacional Cusco-Pisco-Cusco de Latam.

¿A qué se debería la falta de decisión de las aerolíneas para operar en Pisco? En opinión de Avendaño, los operadores están a la expectativa de los resultados de la única ruta comercial para finalmente tomar una decisión.

–¿A qué debe que en junio solo usó esta infraestructura ocho personas según datos de Corpac?–

Vamos a aclarar las cifras de Corpac. Lo que ellos únicamente consideran son los vuelos estacionales de Latam, pero no toman en cuenta a todos los pasajeros que sobrevuelan las Líneas de Nazca. Si consideramos a estos pasajeros –que por alguna razón que desconozco no lo hace el Estado– las cifras cambian radicalmente. AdP tomó la concesión en el 2017 con cerca de 1,846 pasajeros, que prácticamente eran viajeros que sobrevolaban las Líneas de Nazca. Con todo el trabajo que hemos realizado, vamos a terminar en estadísticas que podrían bordear los 80,000 pasajeros anuales aproximadamente. Obviamente, discrepamos con la data de Corpac porque –a mi juicio– es incompleta, ya que no considera los sobrevuelos a la Líneas de Nazca, que representan la mayor parte de viajeros que usan el terminal de Pisco.

–¿Cuánto es el flujo de pasajeros que aporta la ruta de Latam?–

El vuelo estacional de Latam (Cusco-Pisco-Cusco) debe haber generado un flujo de pasajeros cercano a los 12,000 a 13,000 adicionales al aeropuerto de Pisco en este último semestre, con una de tasa de ocupación del 80%. Esta aerolínea está pensando en aumentar frecuencias y eliminar la estacionalidad . Esta es una ruta que ha estado muy por encima de las expectativas que teníamos inicialmente y es un vuelo que ha futuro continuará.

–¿Todavía están lejos de la meta anunciada por el Estado que era recibir a 400,000 pasajeros al 2017?–

Siempre he mencionado que esa cifra (400,000 pasajeros) es a largo plazo, por ende yo no veo que estemos lejos de la meta, por el contrario hemos tenido un muy buen comienzo. Lo que pasa es que –obviamente– cuando construyes una infraestructura nueva, en los primeros años puede haber una impresión de un subutilización, lo que es lógico cuando edificas un aeropuerto que comienza desde cero y sin ningún tipo de vuelos comerciales a diferencia de un aeropuerto como el de Piura, que ya tienen un flujo de entre 700 a un millón de pasajeros. Dentro de nuestros estimados, creo que estamos en el rumbo correcto para llegar a lo proyectado, siempre bajo un horizonte de largo plazo.

–¿En ese contexto, cuándo proyecta usted que Pisco llegará a recibir 400,000 pasajeros?–

Cuando proyectamos lo hacemos en un horizonte de a 20 años. No obstante, mi expectativa es alcanzar esta meta antes de la planificado. Es así que Pisco estaría llegando a esa cifra en los próximos 10 años.

–¿El 2030?–

Posiblemente. No olvidemos que el Aeropuerto de Pisco –independientemente de estas proyecciones– cuando se planificó, se hizo pensando que era el aeropuerto alterno a Lima. Lo que implica que en momentos de urgencia se puedan desviar aviones de gran envergadura. Es decir, no solamente se pensó en la proyección de pasajeros sino en brindarle al Perú un verdadero aeropuerto alterno, que tenga las condiciones en términos de capacidades. Cuando una aerolínea decide venir a Lima una de las variables que se analiza es el aeropuerto alterno porque sobre la base de esa información –entre otros temas– decide, por ejemplo, la cantidad de combustible a usarse.

–¿Qué van hacer para atraer la atención de más aerolíneas?–

Te voy a enumerar todo lo que hemos hecho desde que tenemos esta infraestructura para generar la atención de las aerolíneas. En primer lugar, venimos participando en ferias internacionales (del rubro aeronáutico) desde el 2014 en las cuales tenemos reuniones con cada una de las gerencias (de las aerolíneas) que planifican rutas. Es así que nos hemos contactado con American Airlines, Avianca, Copa, JetSmart, Viva, Aeroméxico, Delta, JetBlue, entre otros. Adicionalmente, hemos contratado a un consultor externo –invirtiendo entre US$ 325,000 a US$ 350,000– para promocionar el destino. En segundo lugar, hemos desarrollado un programa de incentivos en favor de las aerolíneas para que se animen a operar en el Aeropuerto de Pisco.

–¿Qué implica este programa de incentivos?–

Implica la devolución de algunos pagos en la que incurren en el aeropuerto y adicionalmente, cubrimos cierto porcentaje de los costos de la aerolínea, es decir, si el punto de equilibrio de una aerolínea está dado por tal cantidad de pasajeros, obviamente nosotros le damos la garantía para que lo cubra. Es el seguro que nosotros le damos.

–¿Esta teniendo resultados la participación de ferias y el desarrollo de programa de incentivos? ¿ha recibido el interés de aerolíneas por operar en Pisco?–

Creo que más que nada, (las aerolíneas) están expectantes de los resultados del vuelo de Latam que son satisfactorios, lo que obviamente puede incitar a nuevos actores. Considero que –por ahora– el enfoque es seguir promocionando este destino, así como incrementar los itinerarios y tratar de desestacionalizar la ruta Cusco –Pisco– Cusco. Adicionalmente, a todas las aerolíneas le estamos remitiendo los resultados de este vuelo, además tienen abierta la política de incentivos.

–¿Por qué cree que las aerolíneas no se deciden por ingresar a Pisco?–

Oportunidades existen. Cuando desarrollamos Pisco, lo hicimos para promover las rutas: Cusco-Pisco / Pisco – Arequipa y Arequipa-Cusco. Muchas de ellas, (las aerolíneas) van viendo como se desarrolla la ruta de Latam y sobre la base de eso, van expandiéndose. Nadie empieza poniendo vuelos diarios y tres veces al día. Es un desarrollo progresivo que para mi se esta dando. Lo más probable es que el próximo año tengamos incrementos de frecuencias y se elimine la estacionalidad en la ruta de Latam y quizás en 2 años más podamos empezar a pensar en otras conectividades. Es un trabajo de largo plazo. Por supuesto, que esperamos en el largo plazo contar con vuelos internacionales pero nuevamente es un desarrollo progresivo.

–Mencionó que el Aeropuerto de Pisco es un alternativo al Jorge Chávez, ¿ya está funcionando como tal?–

No lo considero –todavía– como un alterno comercial. Es un alterno operativo: cuando ocurre una emergencia en el Jorge Chávez los vuelos son desviados hasta Pisco. Cabe precisar, que comercialmente hemos dado un giro, desarrollando el destino Pisco como un valor agregado al Cusco y es así que se empezó a desarrollarse le demanda. Ahora hay varias cosas que se tienen que dar para que sea un alterno comercial: la distancia que existe entre Pisco y Jorge Chávez –por ejemplo– es un impedimento para que Pisco sea un alterno comercial. Hay obras como el Tren de Cercanías que ayudaría a Pisco a ser un aeropuerto alternativo al Jorge Chávez.

–¿Capatur indicó que AdP no está priorizando el uso del aeropuerto de Pisco?–

Pisco es uno de los aeropuertos prioritarios de AdP , donde más hemos destinado fondos para promocionarlo. Y además los incentivos están alineados porque es una infraestructura que yo mantengo. Le hemos metido más de US$ 1 millón sin considerar el costo de mantenimiento anual, que es un riesgo del privado.

–¿Reciben compensación de parte del Estado?–

Esta concesión en un inicio era deficitaria, (ya que) el Estado para operarlo cubría parte de los costos, que un inicio eran más de 50%. Hoy no llega ni al 8% del monto total de ingresos, pero recibimos compensación sobre la infraestructura que el Estado nos dio. Cualquier ampliación es a costo, riesgo y mantenimiento nuestro.

-Las principales acciones de AdP en el Aeropuerto de Pisco-

El gerente general enumero las siguientes acciones para mejorar el nivel de uso del Aeropuerto de Pisco, que todavía está muy por debajo de la meta inicial. Estas son: