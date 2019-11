El retorno de AeroPerú – de la mano de inversionistas privados – se empezó a gestar hace dos años cuando Transporte Peruanos Globales pidió a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) –del MTC– autorización para iniciar vuelos regulares a 15 destinos locales bajo la emblemática marca .

La que ocurrió en noviembre del 2017 : la empresa obtuvo la autorización para volar a 15 destinos (incluido Lima) en 14 rutas, cada una de ellas con un mínimo de 7 frecuencias a la semana.

Tiempo después – específicamente en setiembre de este año – el MTC aumentó el número de frecuencias cedidas: de 7 a 14 para todas las rutas a excepción de Cusco, a la que aumentó a 42 frecuencias semanales.

Con la autorización otorgada, ¿qué se alista para alzar vuelo?

Diego Vásquez de Velazco presidente y representante legal de Transporte Peruanos Globales, fue quien solicitó (antes de obtener la licencia de vuelo) la cancelación del registro de la marca AeroPerú a Indecopi del anterior propietario y gestionó la obtención de la autorización.

Con esta ‘lovemarks’ bajo el brazo el empresario –en diálogo con Gestión.pe– indicó que se está en pleno proceso de due diligence para sumar a un nuevo socio.

“En este momento nosotros tenemos que guiarnos de un proceso de due diligence que está en camino. Si bien es cierto, la autorización es una realidad, no podemos explicar detalles de la sociedad y hacia a donde apunta porque en estos momentos hay dos o tres empresas que se mueven ante el interés de cubrir esos vacíos que genera un mercado (aerocomercial) tan interesante como el peruano”, comentó.

En ese contexto, la nueva etapa de AeroPerú será impulsada por una empresa privada y su eventual socio. “Está no es iniciativa estatal”, recalcó el gerente de asuntos corporativos, Alberto Farfán.

El proceso de due diligence en marcha tiene como propósito cumplir con la autorización para brindar el servicio de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo a nivel nacional e internacional; además de cubrir las 15 rutas otorgadas hasta el momento.

“No le puedo dar detalles (del proceso), pero (el objetivo del due diligence) se basa en lo que se ha solicitado (a la DGAC) y en la capacidad de cubrir lo que se ha autorizado", apuntó el gerente corporativo.

-No existe acuerdo con el fabricante ruso Sukhoi-

Los ejecutivos negaron –asimismo– un acuerdo con el fabricante aeronáutico ruso Sukhoi para la posible compra de aviones.

Además, reiteraron que el renacer de AeroPerú no tiene vinculación alguna con el empresario César Cataño.

“Es totalmente falso la firma de un acuerdo con el fabricante aeronáutico ruso Sukhoi", manifestó el presidente de Transporte Peruanos Globales, Diego Vásquez de Velazco.