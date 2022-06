La aerolínea de bajo costo JetBlue Airways, que trata de convencer a los accionistas de Spirit Airlines de aceptar su oferta de compra en lugar de la de Frontier Airlines, volvió a mejorar su propuesta para hacerse con su competidor.

JetBlue lanzó a mediados de mayo una oferta pública de compra no solicitada de Spirit, luego del rechazo por parte del directorio de Frontier de dos ofertas anteriores.

Spirit considera que la fusión no obtendría el visto bueno de las autoridades de la competencia, y prefirió la propuesta de Frontier Airlines presentada a inicios de febrero.

La semana pasada Frontier condimentó su propuesta con una comisión de US$ 250 millones en caso de que la fusión no sea aprobada.

Cuando se acerca una asamblea general prevista para el 10 de junio, durante la cual los accionistas de Spirit se pronunciarán sobre la fusión con Frontier, JetBlue mejoró la indemnización de ruptura en caso de que la operación no pueda realizarse, de US$ 200 millones a US$ 350 millones, indicó la oferente en un comunicado.

JetBlue se compromete además a pagar US$ 1.50 por acción, o US$ 164 millones de este monto en forma de dividendos para los accionistas de Spirit si aprueban la fusión, lo cual aumenta su oferta de compra de US$ 30 a US$ 31.5 por acción.

El consejo de administración de Spirit rechazó una oferta de compra de JetBlue por valor de US$ 3,600 millones, alegando que le preocupaba que la operación fuera bloqueada por las autoridades de la competencia.

JetBlue tiene una asociación con American Airlines, la Northeast Alliance, que podría ser un obstáculo para que el acuerdo se lleve a cabo.

Spirit había preferido la propuesta de Frontier de US$ 2,900 millones.

La fusión de Spirit con Frontier crearía la quinta compañía aérea de Estados Unidos en términos de asientos ofrecidos, por detrás de American, United, Delta y Southwest.