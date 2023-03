La sociedad de inversión 3G Capital Inc. fundada por el multimillonario brasileño Jorge Paulo Lemann y sus socios, ha recaudado alrededor de US$ 143 millones en ingresos brutos a través de la venta de acciones de Restaurant Brands International Inc.

BofA Securities Inc. lideró la oferta de aproximadamente 2.2 millones de acciones, dijo Restaurant Brands en un comunicado el martes, y la transacción fue cotizada en US$ 64.65 cada una, según una persona familiarizada con el asunto. 3G tenía alrededor del 31% del poder de voto combinado en la empresa al último informe anual. 3G, con sede en Nueva York, no respondió de inmediato a una solicitud de más información sobre la transacción. La venta se produce durante tiempos difíciles para los socios fundadores de 3G, Lemann, Carlos Sicupira y Marcel Telles, después de que el minorista brasileño Americanas SA se viera obligado a declararse en quiebra en enero tras el escándalo de un hueco contable estimado en 20,000 millones de reales (US$ 3,800 millones). Si bien Lemann, Sicupira y Telles son los mayores accionistas de Americanas, el minorista no forma parte de la estructura de 3G. Mira también: Multimillonarios de Americanas habrían ofrecido inyectar US$ 1,300 millones Fundada en 2004, 3G posee participaciones en Kraft Heinz Co., Restaurant Brands International y el fabricante holandés de persianas Hunter Douglas NV. Restaurant Brands es el holding de Burger King y Tim Hortons, entre otros. Lemann, el brasileño más rico, tiene un patrimonio neto de US$ 21,300 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su participación en Restaurant Brands International está valorada en alrededor de US$ 1,900 millones.