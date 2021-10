La pithaya producida en el Perú busca ganarse un espacio en el mercado internacional. Es así que emprendedores agrícolas del distrito de Olmos (Lambayeque) vienen trabajando para realizar el envío más grande de este fruto a Europa y Estados Unidos, entre febrero y marzo del próximo año.

Diego Rodríguez, gerente general de R. Corp EIRL, empresa ejecutora del Proyecto Terra en Perú, indicó que en la primera etapa se prepara exportar 5,000 toneladas de pitahaya de la variedad roja o conocida también como ‘American Beauty’ que ha sido cultivada sobre un terreno de 80 hectáreas, con la participación de 781 emprendedores agrícolas.

“Estamos trabajando con traders para que se comercialice como materia prima en anaqueles de supermercados y restaurantes de España, República Checa, Estados Unidos, entre otros países. La primera exportación ya está garantizada debido a que ya estamos tramitando los certificados internacionales de buenas prácticas agrícolas de producción orgánica y huella de carbono”, comentó el ejecutivo.

La pitahaya es valorada por el consumidor en Europa y Estados Unidos por su alto valor nutricional en vitamina B, C, calcio, hierro y fósforo. Su consumo es frecuente en jugos, cócteles y se emplea en decoraciones gastronómicas por su gran atractivo visual. También se utiliza como insumo de helados, yogurt, mermeladas, postres, gelatinas y refrescos.

“Su contenido vitamínico es anticancerígeno, antioxidante y su consumo es muy favorable para pacientes diabéticos y quienes tienen problemas con el sistema digestivo. Sus hojas cuentan con nutrientes importantes para nuestra salud y al consumirlas en infusión ayuda a combatir la migraña y el insomnio”, explicó Rodríguez.

Producción

Con respecto a su producción, el ejecutivo señaló que para este cultivo orgánico se utilizan materiales que pueden superar los US$ 50 mil por hectárea. El precio de este producto en el mercado internacional puede superar los US$ 8 y US$ 10 por kilogramo.

Actualmente, la producción nacional de pitahaya se destina básicamente al mercado nacional, pero hay mercados potenciales en países europeos como Francia y Holanda, así como en el mercado asiático y Estados Unidos. “A la fecha solo se han enviado muestras de pitahaya al mercado internacional y no un gran volumen de exportación”, dijo el ejecutivo.

Según Diego Rodríguez, Vietnam es el mayor proveedor de esta fruta en el mundo, y los principales mercados son Asia, Europa y Estados Unidos. Otros mercados con gran volumen de exportación son Israel, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Colombia, Ecuador y México.

Valor agregado

Para el 2024, el proyecto Terra apunta a realizar envíos de productos procesados con presentaciones congeladas, picados y en mermeladas. Asimismo, se está buscando sacar el mayor provecho a la planta del producto que contiene sábila y ayuda a crear una línea de cuidado para la piel con insumos naturales; también se tiene previsto introducirlas al sector textil.

“Estamos evaluando dirigir parte de la producción al sector textil, ya que la pitahaya es muy buena por sus colorantes. Pero hoy en día tiene mucha acogida en el sector gastronómico, en bebidas los bartenders lo prefieren por su color fucsia, y debido al hábito de vida saludable se consume también en ensaladas”, afirmó el ejecutivo.

CIFRAS Y DATOS

Proyección. El proyecto Terra tiene previsto para el 2025 agrupar cerca de 80,000 emprendedores agrícolas en unas 10,000 hectáreas de cultivo, que producirán más de 25,000 toneladas.

Consumo local. En el mercado nacional, la pitahaya en chacra puede costar entre S/ 10 y S/ 12 el kilo. El consumo de este fruto en el país aún es bajo.

Diversificación. El Proyecto Terra en Perú busca también incluir un abanico de productos exóticos, como rambután, maracuyá rosa, banano orgánico y mango bebé.