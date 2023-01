Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño que involucre un menor costo de cumplimiento es parte de la agenda. Esto con el fin de incentivar la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos.

Cabe señalar que ello implica modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), y suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT). En el proyecto que presentó el ejecutivo se indicó que estos tres regímenes no han dado impulso a la formalización del segmento mype.

“El NRUS, RER y RMT no han logrado formalizar a los contribuyentes, por el contrario, la existencia de varios regímenes tributarios ha conllevado, en algunos casos, al enanismo fiscal o a que las empresas manipulen sus ingresos para no transitar de los regímenes simplificados al Régimen General del Impuesto a la Renta”, precisaron.

El documento señala también que, la definición de tamaño de empresa actual genera una “distorsión del sistema tributario peruano”, otorgando tratamientos preferenciales a contribuyentes que no resultan siendo negocios de subsistencia.

“En este sentido, con la delegación de facultades también se definirán tamaños de empresa con propósitos tributarios, considerando las recomendaciones internacionales y las características de la economía nacional. Se modificará el Régimen Único Simplificado (RUS) para que se puedan acoger solo sujetos que por su tamaño organizacional, nivel de ingresos y otras características sean consideradas como negocios de subsistencia”, agregaron.

¿Qué dicen los gremios?

El presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Ochoa, indicó que la medida sería positiva para el sector, pues se necesita simplificar los procesos y hacerlos eficientes, sobre todo con el uso de herramientas tecnológicas que han democratizado su uso.

“Tener múltiples regímenes tributarios era insostenible. Siempre ha sido una demanda del sector el tributar más fácilmente, y esto es más cercano con las facilidades tecnológicas”, indicó.

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, también aseguró estar de acuerdo con la modificación planteada, y destacó las inconsistencias técnicas que tiene cada régimen tributario.

“Un sistema de topes y escalonado sería el adecuado, así, entre más ganes más pagas. Actualmente, todas las facturas que se emiten en el país son electrónicas y los libros electrónicos se usan bastante, por lo que cualquier modificación que se haga y favorezca el uso de estas tecnologías será mucho más sencillo de implantar que hace unos años atrás. Se requeriría de una etapa de difusión, y de explicación para formar parte del nuevo sistema”, apuntó.

Jorge Ochoa no espera que la eliminación de regímenes tributarios impulse la formalización a las mypes que se desarrollan en el sector informal o con actividades vinculadas a este.

“El RUS es una buena medida para que los emprendedores tributen, pero no para formalizar al gran espectro que relacionado a la informalidad. No es un tema que pase solo por la simplificación del régimen, pues esto solo beneficia a los formales, sino por plantear incentivos para enganchar a ese sector informal a través de estrategias educativas y gradualidad o escalonamiento en las tasas. Además, el hecho de que se registre la empresa no significa que sea formal. Se debe saber controlar y fiscalizar no de manera punitiva, sino educativa. No se trata de una verdadera reforma tributaria”, apuntó.

Choquehuanca tampoco espera un impulso en la formalización al menos en el corto plazo para las mypes. Hizo énfasis en la distinta naturaleza de los segmentos empresariales, la falta de promoción en el sector y la “agresividad” del sistema tributario.

“El sector mypes adolece de medidas promotoras. Sabemos que no existe una política microempresarial, siempre han sido medidas aisladas, que acaban conforme cambian los equipos de gobierno. Por ello, muchas empresas formales desarrollan prácticas de informalidad, teniendo en cuenta que el sistema es muy agresivo. No debe ser (el régimen) como el actual, en donde, por ejemplo, te multan por el no pago puntual, por no declarar a tiempo, o por llenar mal un formato”, indicó.

Negocios de subsistencia

Respecto a incluir solo a “negocios de subsistencia”, para Ochoa este punto deja un vacío en el alcance de la medida. “Es una diferenciación muy general. ¿Cómo se piensa controlar cuál es o no un negocio de subsistencia? Muchas veces no se sabe la naturaleza del mercado y estas normas dejan una pequeña ventana a la elusión si no hay parámetro que refleje al segmento (en este caso negocios de subsistencia). Se debe detallar bien este punto, pero acorde a la realidad del Perú, con indicadores que reflejen que efectivamente son negocios de ese tipo”, anotó.

Dato

Con este cambio se buscaría mantener solo dos regímenes, el régimen general para la gran empresa y el Nuevo Régimen Único Simplificado.