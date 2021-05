Con el cambio en la regulación de la generación térmica con gas natural se elevará el precio de la energía en el mercado eléctrico de corto plazo, pero ello solo afectaría a un 4% del total de clientes libres que hay en el mercado no regulado de la energía, reveló a Gestión el presidente de Osinergmin, Jaime Mendoza.

Vale recordar que con el cambio en el procedimiento de declaración de costos de gas para térmicas, que regirá desde julio, el COES calculó que el costo de la electricidad en el mercado de corto plazo (spot) se elevará de los actuales US$10 por megavatio por hora (MWh), a US$ 25.

En esa línea, Mendoza estimó que de los 2,500 usuarios libres (que han contratado directamente su suministro con generadoras y distribuidoras), solo 100 (4%) tendrían que renegociar esos contratos.

Ello, según explicó, debido a que es esa la cantidad de clientes no regulados que pagan US$ 25 en promedio o debajo de ese precio, por su energía contratada con las eléctricas. Se entiende que, como generadoras y distribuidoras tendrán que pagar ahora ese nuevo precio por la electricidad en el mercado spot, ya no les convendría vender al mismo valor a sus consumidores libres.

Vigencia

En este punto, Mendoza explicó que tal renegociación se daría progresivamente, dependiendo de la vigencia de los contratos entre esas partes, algunos de los cuales vencerán este año, y otros en los años subsiguientes.

El promedio de los clientes libres (los restantes 2,400 consumidores) anotó, pagan alrededor de US$45 por MWh. Además, descarto que el cambio en el referido procedimiento vaya a afectar a las micro y pequeñas empresas (mypes), pues se estima, indicó, que sólo 40 mypes estarían entre los clientes libres, y además, señaló, habría que ver cuántas de ellas pagan US$ 25 o menos en sus contratos.

Regulados

Además, el presidente de Osinergmin señaló que si bien no se están regulando ahora las tarifas eléctricas, por un efecto del cambio en el procedimiento de declaración de costos del gas para generación, un impacto indirecto será que dichas tarifas para los 7 millones de usuarios regulados, incluidos 2 millones de mypes, bajaría entre 1 y 2%.

Ello se debe, anotó, a que, como ahora el mercado de corto plazo sí podrá pagar los costos de centrales eólicas y solares, se reducirá por consiguiente el pago por concepto de Prima RER que se les hace, y que abonan los usuarios libres y regulados.

PARA RECORDAR

Osinergmin. Ese organismo aprobó en esta semana el nuevo procedimiento para determinar costos de la generación con gas, en cumplimiento de un fallo judicial.

Mypes. Diversos gremios de mypes piden incorporar a ese tipo de empresas al mercado eléctrico de corto plazo como clientes libres.