El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios aumentó un 4.2% en agosto y llegó a los US$ 73,300 millones, informó hoy la Oficina de Análisis Económicos (BEA, en inglés).

Después de registrarse un déficit de US$ 70,300 millones en julio, los analistas esperaban un saldo negativo de alrededor de US$ 70,500 millones en agosto.

El valor de las exportaciones estadounidenses en agosto, empujado por el incremento de las ventas de gas natural, subió un 0.5% a US$ 213,700 millones.

El de las importaciones subió un 1.4% a la cifra mensual sin precedentes de US$ 287,000 millones, encabezado por los compuestos farmacéuticos, juguetes, productos químicos orgánicos y transporte.

En agosto, el déficit comercial con China, muy sensible políticamente en EE.UU., aumentó en US$ 3,100 millones y llegó a un valor de US$ 28,100 millones.

Entre enero y agosto, el saldo negativo en la balanza comercial estadounidense ha llegado a US$ 558,079 millones, comparado con uno de US$ 419,272 millones.

Estados Unidos acumuló en 2020 un déficit comercial de US$ 676,684 millones comparado con uno de US$ 576,341 millones el año anterior.