El ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, informó que se van a realizar ajustes a la norma de salvaguardia para que sea mucho más sencillo determinar si hay criterios técnicos o no para aplicarla.

“ Estamos haciendo ajustes en la norma de salvaguardia , pero no para emitir una salvaguardia, sino para que sea mucho más sencillo hacer el análisis así como la evaluación y finalmente el Indecopi pueda determinar si hay criterios o no para aplicarlo”, comentó.

En ese sentido, recordó –al ser consultado sobre el continúo pedido de las micro y pequeñas empresas (mypes) del sector textil confecciones para la aplicación de salvaguardias a la importación de prendas asiáticas– que está es una medida de excepción que se da en base a ciertas condiciones.

“No (se aplica) por voluntad política o por el enunciado de alguien que dice que está siendo afectado. Es importante que no concentremos todo el debate político de desarrollo de las mypes y confecciones en la salvaguardia porque está es una herramienta temporal”, arguyó.

“Tenemos algo más de US$ 315 o US$ 320 millones de importaciones en prendas de vestir, mientras que exportamos US$ 750 millones también en prendas de vestir. Lo que vemos en general es que hay una industria -una parte- que tiene capacidad de competir y vender afuera y otra con problemas. La idea es ayuda a esa industria con problemas para que pueda sostener una oferta sobre la base de la competitividad”, agregó.

Como se recuerda a inicios de año, el Indecopi recomendó la no aplicación de salvaguardia a la importación de confecciones de ropa china, lo que fue tomado en cuenta por el Ejecutivo que decidió la no adopción de esta medida.

Sobre este punto recordó que la propuesta rechazada fue por 284 partidas arancelarias.

“Una cantidad impresionante de productos, lo que técnicamente no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es el análisis técnico no necesariamente por partidas, sino por grupos de partidas que reflejen productos y mirar cuando corresponde y cuando no corresponde”, comentó.

