Hoy se realizará el Insurance Day 2019, evento organizado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), en el que se tratará la perspectiva global de los cambios del mercado asegurador en el mundo. El presidente de la institución, Eduardo Morón, enfatiza el mayor crecimiento que requiere el país y el sector seguros.

¿Cuál es el propósito del Insurance Day 2019?

El foco es tratar de capturar la situación en la que se encuentra el sector asegurador peruano. Está claro el diagnóstico: se requiere mayor crecimiento.

¿Qué plantean para lograr un mayor crecimiento?

Hay mucho espacio para crecer. Estamos haciendo una introspección para saber si se deben alterar los canales tradicionales; hablo de la banca, agentes, seguros y corredores de seguros. Nos toca ver qué se está haciendo en otros países para así cambiar la manera en que estos canales nos están apoyando en nuestra labor. Es parte de lo que vamos a discutir en la agenda del evento.

¿Qué otros aspectos se analizarán en el evento?

Estarán algunos representantes de Iúnigo, empresa aseguradora 100% digital, algo que todavía no hemos visto en este mercado. Lo que tenemos en el país son aseguradoras que antes hacían su negocio de una manera y ahora están tratando de digitalizar procesos y utilizar de mejor forma la información que tienen, así como buscar otra manera de comunicarse con sus clientes.

¿Qué abordará la aseguradora digital?

Presentará una experiencia que está funcionado en otro país, en el que está vendiendo, es una compañía registrada y en operación. Podremos conocer un poco su historia, su desarrollo, sus obstáculos, los desafíos que ha encontrado en un mercado tan cercano, como es el argentino, que no difiere mucho del nuestro en cuanto al tipo de empresas que atiende y al consumidor que debe enfrentar.

¿Se empezará a promover las insurtech (aseguradoras digitales) en el país?

Quisimos traer una empresa, en vivo, para que nos cuente qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Luego de ello, contaremos lo que nosotros hemos estado haciendo (con relación a las insurtech), trataremos las diferentes fábricas digitales que se han creado en las compañías que analizaremos, y qué tanto de eso ya estamos haciendo.

¿Qué retos enfrenta el sector asegurador?

Uno de los grandes desafíos es cómo comercializar nuestros productos. Siempre nos han dicho que uno de los problemas que tenemos (las aseguradoras) es la manera en cómo llegamos a los clientes: o no era la mejor o no estamos aprovechando todos los beneficios de la transformación digital. Asimismo, está la forma en cómo le hablamos a nuestros clientes. Por ello, también se mostrará cómo hablar con alguien que está comprando un bien intangible. El seguro tiene esta cosa compleja de no ser un producto que puedas ver, es una promesa que es a veces hasta incomprensible para la persona.

¿Qué barreras enfrenta el mercado asegurador para seguir creciendo?

Como siempre, tratamos de no hablar de barreras regulatorias, sin embargo, probablemente en la discusión aparezcan algunas oportunidades que van a implicar la necesidad de cambios regulatorios. Hay una barrera cultural sobre estos procesos de transformación, hay una barrera adicional de cómo es que efectivamente la gente está esperando que nos comuniquemos con ellos, cómo es que debemos plantearles nuestra propuesta de valor.

¿Cuál es el potencial del mercado de seguros en el Perú?

El potencial es enorme. En la medida en que el ingreso per cápita va subiendo, la gente tiene activos de mayor valor, por lo que empieza a preocuparse más por ellos y tiene un espacio discrecional más alto.

¿Es un problema de dinero?

Las familias y empresas tienen más recursos hoy que hace 20 años, o sea, no es un problema de dinero. El sector seguros debería ser 50% más grande, según la comparación internacional que uno hace respecto de otros países de similar tamaño, ingreso per cápita o primas que vende. No es poca la brecha; el dinero no es el problema.