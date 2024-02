Petroperú ha experimentado un impulso financiero con la entrada en operación plena de la Nueva Refinería de Talara (NRT). Los datos del mes de enero de 2024 revelan su primer logro en mucho tiempo, ya que la empresa registró un EBIDTA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) positivo de US$ 29 millones.

La cifra se sustenta en un aumento en las ventas en el mercado interno y la optimización de costos, especialmente en la adquisición de materia prima, como el crudo. La mejora en la utilidad bruta está en línea con las proyecciones previstas.

Cabe recordar que a diciembre 2023, la EBIDTA se vio influenciada desfavorablemente por las menores ventas respecto a las compras en MBDC 9 (MBDC 94 en ventas vs 103 en compras), los mayores gastos operativos de depreciación y consumo propio y el precio de venta bajo del Fuel Oil N°6, originando una pérdida bruta de 8.9%, mientras que a diciembre 2022 se obtuvo utilidad bruta, con un margen de 0.7%.

La NRT, con una rentabilidad tres veces superior a la anterior planta, “y la más avanzada tecnología en refinación de petróleo, la que permite procesar insumos de muy bajo valor para obtener combustibles de muy alto valor y calidad”, mencionan en un comunicado.

La petrolera estatal destaca la capacidad de procesamiento de la NRT, que alcanzó los 95 mil barriles diarios, superando los 65 mil barriles que la antigua refinería podía procesar. Esta capacidad expandida ha permitido a Petroperú fortalecer su posición en el mercado y satisfacer la demanda interna.

El comunicado indica que la anterior refinería dejó de operar hace más de tres años, convirtiendo a Petroperú en un importador neto de combustibles y enfrentándose a nuevos competidores de peso mundial. “La reapertura de la NRT en diciembre pasado marcó el regreso de Petroperú a la producción propia y el inicio de la recuperación de una fuente de ingresos”, se lee.

Este logro financiero, consideran, también está alineado con el Plan de Reestructuración de la Compañía, aprobado por el Directorio en julio de 2023 y presentado a la Junta General de Accionistas. Petroperú espera continuar este impulso positivo a lo largo del año 2024, anticipando un EBIDTA positivo y proyectando utilidades para el año 2025.