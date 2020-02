Dos de tres toneladas de cobre de Perú van a China: El riesgo de la exportación frente al coronavirus

En el 2019, las exportaciones metálicas —que incluyen el cobre y oro principalmente, además de zinc, plomo, entre otros— cayeron 4.5%, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Estos minerales representan más de la mitad (53.8%) del valor nacional exportado, y cayeron, entre otros factores, porque China es el principal comprador de cobre. El país asiático compró el 67.6% del mineral peruano en el 2019, de acuerdo al Sistema integrado de información de comercio exterior (Siicex).

En los últimos meses, primero fue la guerra comercial y ahora el coronavirus que no permite que el precio del cobre llegue a ascender, por la dependencia de la demanda de China. Pero, ¿hay un riesgo real en la producción a largo plazo? Marcial García, socio de impuestos de EY Perú, comentó en la presentación de la “Guía para la inversión minera 2020/2021”—elaborada por el Ministerio de Relaciones Públicas, Proinversión y EY Perú—, que no lo hay a largo plazo. Por ello, la guía afirma, que el 71% de la cartera estimada de proyectos mineros estará destinada al cobre. Ese porcentaje equivale a US$ 40,998 millones.

“Las decisiones de inversión se toman en base a proyecciones, no coyunturas. La demanda, según analistas económicos, se va a solucionar hacia el segundo trimestre o máximo julio. La demanda de China se va a regular: la guerra comercial se está solucionando por el acuerdo ya en proceso, las elecciones de Estados Unidos va a bajar la tensión, y [lo importante ahora es] la contención de la epidemia”, comentó García a Gestión.pe. García especificó que la cartera incluye, más que proyectos, búsquedas de yacimientos nuevos.

El cobre, junto con el oro y zinc, representa el 53.8% del valor exportado y el 90.4% del valor de los productos mineros exportados, según el Minem.

A pesar de la alta participación de la cartera estimada de inversión en cobre, es sabido que en los últimos tres años la producción de dicho mineral se ha desacelerado. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), en el 2019, la producción total de cobre fue de 2.46 millones de TMF; mientras que en el 2018 y 2017 fue 2.45 millones y 2.44 millones, respectivamente. Sería la oportunidad de llegar a la proyecciones de la guía, la cual pone una meta de 3 millones de TMF para el 2022.

Y si no es cobre, ¿oro?

“El oro no deja de ser importante. Tuvimos una producción muy fuerte hasta el agotamiento en Pierina, Laguna nortes [...] buscamos también que esto se pueda recuperar en los próximos años”. En la cartera estimada de proyectos mineros, después del cobre, se encuentra el oro, ocupando el 11% de la cartera con US$ 6,342 millones.

Según el Siicex, los principales países compradores de oro son Suiza (32.4%), Canadá (24.9%) y Emiratos árabes (15.1%). En el mercado del oro no se dependería de la demanda de China.

Exploraciones

Las inversiones mineras en el Perú crecieron en el 2019 un 24.5%, llegando a US$ 6,157 millones, el mejor registro desde el 2015, según el Minem y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, la inversión minera en exploración cayó por segundo año consecutivo, esta vez 13.6%, significando una suma de US$ 357 millones durante el 2019, cuando el 2018 había sido de US$ 412.5 millones

“Hay muchas barreras burocráticas. Es muy complicado obtener los permisos de actividad exploratoria, [aunque ella] no genera nada en el medio ambiente. La Sociedad Naciona y Mina y Petróleo ya dijo que hay que condicionar la exploración para nuevos proyectos. En Canadá vamos a conversar [con posibles inversionistas]”.

Inversión en proyectos de construcción de mina según ubicación

Del monto total de inversiones, Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Arequipa concentran el 69.8%.

Cajamarca (31.5%): US$ 18,00 millones

Apurímac (17.9%): US$ 10,343 millones

Moquegua (11.1%): US$ 6,386 millones

Arequipa (9.3%): US$ 5,357 millones

La repartición geoógrafica a nivel nacional, según la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera es: