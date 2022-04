La plataforma global de comercio electrónico Picodi.com analizó el monto de las pensiones de jubilación en 44 países de todo el mundo y verificó si este dinero proporciona al menos una calidad de vida mínima.

Perú se encuentra en la posición 41 del ranking con la pensión de jubilación media de S/ 606.65 netos o US$ 159 dólares. Los analistas tomaron en cuenta las pensiones estatales, es decir, los beneficios universales y regulares para las personas en edad de jubilación.

En varios países, las pensiones no son imponibles ni contributivas. En algunos países, la pensión es un ingreso sobre el que hay que pagar impuestos. Además, hay países donde también se cobra una contribución del seguro de salud sobre la pensión.

Para que la comparación fuera justa, se tomaron en cuenta los montos netos, es decir, el dinero que efectivamente recibe el pensionado en su cuenta bancaria o en efectivo.

De los 44 países considerados en el estudio, los habitantes de Noruega reciben las pensiones más altas: US$ 2,017 al mes según las últimas estadísticas oficiales. Suiza (US$ 1,913) y EE.UU. (US$ 1,663) también se distinguen por la elevada pensión estatal.

En Perú, según los últimos datos de la Oficina de Normalización Previsional, más de 500,000 personas perciben una pensión de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, y la pensión media es de S/ 606.65 netos o US$ 159.

Los jubilados en Albania (US$ 144), Moldavia (US$ 143) y Ucrania (US$ 123) reciben pensiones de jubilación muy bajas.

Canasta básica alimentaria para jubilados

Para este estudio, Picodi.com creó una canasta de alimentos de ejemplo y confrontamos los precios de estos productos con la pensión de jubilación promedio.

La cesta se compone de 10 grupos de productos: pan, leche, yogur, huevos, arroz, queso, carne, pescado, fruta y verdura. Esta lista es un promedio de las recomendaciones de la OMS y del ministerio de salud local para la nutrición de las personas mayores. Aunque la lista es muy limitada, estos productos, en las cantidades dadas, son suficientes para cubrir los requerimientos mínimos mensuales de nutrientes de una persona mayor promedio.

Pan (12 barras de 500 g) – S/ 66.50

Arroz (3 kg) – S/ 11

Huevos (20 unidades) – S/ 9.80

Leche (12 l) – S/ 51.40

Yogur (5 l) – S/ 84

Queso (1.5 kg) – S/ 34

Pollo y ternera (3 kg) – S/ 41

Pescado (3 kg) – S/ 20.70

Fruta (9 kg) – S/ 36.80

Verdura (15 kg) – S/ 41.90

¿Dónde es posible vivir en el retiro?

Aunque las preferencias alimentarias y la percepción de una vida cómoda varían de una región a otra e incluso dependen de la persona, decidimos comparar los precios de los alimentos básicos con las pensiones de jubilación promedio en diferentes países.

La mejor relación entre los precios de los alimentos y las pensiones de jubilación se registró en Noruega, Austria y Francia. En estos países, la canasta básica de productos representa el 13.4%, 13.7% y 14.3% de la pensión promedio, respectivamente.

En este ranking, Perú ocupa el puesto 41 de 44 países con un resultado del 65.5%, superado por países como Chile (43.2% y puesto 35), Brasil (41.4% y puesto 34) y Argentina (26.7% y puesto 23).

Entre los países incluidos en este estudio, la situación de los jubilados en Albania, Belarús y Ucrania es la peor. La mera canasta de productos básicos consume el 72.8%, 76.7% y 84.9% de su jubilación, respectivamente.