En términos anuales, según el último informe semanal del Banco Central de Reserva (BCR), la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit “moderado” de 1.4% del PBI al tercer trimestre de 2021 en un contexto de recuperación de la demanda interna tras el impacto de la crisis del COVID-19.

Cabe señalar que dicho resultado es inferior al déficit promedio de 2.6% del producto de los últimos 10 años.

En el tercer trimestre de 2021, el déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos fue US$ 1,019 millones (1.8% del PBI), mayor en US$ 106 millones al del tercer trimestre de 2019. Según la entidad central, esta evolución respondió al mayor déficit de la renta de factores, asociado a las utilidades más altas de las empresas con inversión directa extranjera en el país.

Balanza comercial

Por su parte, la balanza comercial mostró un alto superávit de US$ 3,986 millones en el tercer trimestre de 2021, superior en US$ 718 millones al registrado en el mismo periodo de 2020 y mayor en US$ 2,336 millones al de similar trimestre de 2019.

Entre los terceros trimestres de 2021 y 2020, se registró un aumento de las exportaciones en US$ 4 628 millones, reflejo de las continuas altas cotizaciones de los commodities, productos mineros y otras categorías tales como café y harina de pescado; así como de la tendencia ascendente del volumen de no tradicionales, principalmente textiles y agropecuarios. Por el lado de las importaciones, se tuvo un alza de US$ 3,910 millones respecto al mismo periodo del año previo, por la recuperación de la demanda local y el incremento del precio de las importaciones (combustibles, entre otros).

Balanza de servicios

El déficit de la balanza de servicios, según el BCR, en el tercer trimestre de 2021 ascendió a US$ 1,743 millones, superior en US$ 760 millones y en US$ 977 millones al déficit observado en similar período de 2019 y 2020, respectivamente.

El resultado interanual se explica principalmente por los mayores egresos por fletes producto de la crisis en el transporte marítimo internacional y, a los menores ingresos, particularmente los relacionados con la entrada de viajeros no residentes.

Renta de factores y remesas

El déficit de la renta de factores fue de US$ 4,243 millones en el tercer trimestre de 2021, mayor en US$ 1,756 millones y en US$ 1,537 millones al de igual periodo de 2020 y 2019 respectivamente. Ello se debió principalmente a las mayores utilidades de las empresas con participación extranjera, impulsadas por los altos precios de los commodities y la recuperación de la actividad interna.

En el tercer trimestre de 2021, las transferencias corrientes sumaron US$ 981 millones, superior en US$ 77 millones y US$ 72 millones al del mismo trimestre de 2020 y 2019, respectivamente.

Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior fueron de US$ 887 millones, mayores en US$ 93 millones al del tercer trimestre de 2020 y en US$ 48 millones al de 2019, en cada caso, vinculados a la apertura gradual de las actividades y recuperación de empleo en los principales países de los que provienen los envíos.