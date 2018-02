Déficit comercial de EE.UU. supera cualquier mes o año desde 2008

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó a los mayores niveles mensuales y anuales desde la última recesión, lo que pone de manifiesto la fricción inherente en el objetivo del presidente Donald Trump de reducir la brecha mientras disfruta de un crecimiento económico más rápido.

El déficit aumentó un 5.3% en diciembre a US$ 53,100 millones, cifra que superó las previsiones y correspondió al mayor déficit desde octubre de 2008, dado que las importaciones superaron a las exportaciones, según datos del Departamento de Comercio publicados el martes. Para todo 2017, la brecha de bienes y servicios creció un 12% a US$ 566,000 millones, el mayor déficit desde 2008.

La tendencia podría extenderse a este año: un gasto del consumidor y una inversión comercial sólidos, suponiendo que se mantengan en medio de la reciente caída del mercado de valores, impulsarán la demanda de artículos fabricados en el exterior.



Si bien la mejora del crecimiento en el extranjero y un dólar más débil son un buen augurio para las exportaciones, los esfuerzos de Trump por buscar condiciones más favorables con los socios comerciales de EE.UU. siguen siendo un trabajo en curso y su legislación de rebaja tributaria puede hacer que el déficit se amplíe más.

Uno de los temas centrales de la campaña presidencial de Trump fue el compromiso de nivelar el campo de juego para los trabajadores estadounidenses.



En su primer discurso sobre el Estado de la Unión, Trump prometió la semana pasada "arreglar malos acuerdos comerciales y negociar nuevos". El presidente impuso recientemente aranceles a la importación de paneles solares y lavadoras, lo que despierta la preocupación de que EE.UU. pueda provocar guerras comerciales.

Con dos de los principales objetivos de Trump, China y México, los desequilibrios empeoraron en 2017. La brecha comercial de bienes de EE.UU. con China, la segunda economía más grande del mundo, se amplió en un 8.1% en 2017 a un récord de US$375.200 millones.

Negociaciones del TLCAN

El déficit comercial de bienes con México, su vecino del sur, aumentó un 10% el año pasado a US$ 71,100 millones, el más alto desde 2007. La administración actualmente está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, y Trump ha amenazado repetidamente con retirarse del pacto.

Las exportaciones de bienes de EE.UU. a China y México en 2017 fueron las mayores que se hayan registrado, al igual que las importaciones.

Para todo el año, las exportaciones totales de EE.UU. aumentaron un 5.5% a US$2,33 billones, mientras que las importaciones se incrementaron un 6.7% a un récord de US$ 2,9 billones. Ambas cifras mostraron los mayores avances desde 2011.



La brecha de bienes y servicios de diciembre fue más amplia que la mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg de US$ 52,100 millones.

Las exportaciones aumentaron 1.8% a US$ 203,400 millones en diciembre frente al mes anterior, lideradas por envíos récord de bienes de capital e incrementos en suministros y materiales industriales. Las importaciones se incrementaron 2.5% a US$ 256,500 millones, impulsadas por compras récord estadounidenses de bienes de consumo, bienes de capital y productos alimenticios.

Las cifras mensuales se suman a los datos del cuarto trimestre, cuando el comercio fue un lastre importante para la economía y muestran cómo un déficit cada vez mayor puede mitigar cualquier aumento en el ritmo de la expansión en 2018.



Las exportaciones netas restaron 1.13 puntos porcentuales al crecimiento del producto interno bruto, que registró una tasa de crecimiento anualizada del 2.6% en el período de octubre a diciembre.

Otros datos

* Después de eliminar la influencia de los precios, lo que se traduce en las cifras utilizadas para calcular el PBI, el déficit del comercio de bienes de diciembre se amplió a US$ 68,400 millones frente a los US$ 66,500 millones del mes anterior



* Para todo 2017, la brecha petrolera real de US$ 95,900 millones fue la menor en los registros que se remontan a 2003, ya que las exportaciones reales de petróleo aumentaron a un nivel récord; el déficit de bienes no petroleros de US$ 740,700 millones fue el mayor que se haya registrado.



* Las exportaciones y las importaciones de bienes corresponden a alrededor de tres cuartas partes del comercio total de EE.UU.; por lo general, EE.UU. tiene un déficit en el comercio de bienes y un superávit en servicios