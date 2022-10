Esta economía no puede durar eternamente. Puede que el PIB siga creciendo, pero a un ritmo anémico. Y se acumulan otros indicadores que sugieren que una recesión es inminente: la curva de rendimiento se invierte, el aumento de la contratación y de los precios de las viviendas se desacelera y Filadelfia podría ganar la Serie Mundial.

Si sigue los comentarios financieros, parece que estamos a un paso de llegar al punto de inflexión, ese momento en que la economía da un giro y entramos en recesión; el mercado de valores se desploma, la inflación se desinfla, la gente pierde el empleo y los precios de las viviendas se hunden. Pero si hay algo que ha sido constantemente cierto en los últimos dos años, es que lo que todos predijeron constantemente estaba equivocado. Esto se debe a que estamos en un territorio desconocido. Nunca antes habíamos apagado la economía y vuelto a encenderla como ocurrió durante la pandemia.

Tomemos como ejemplo la alta inflación, un fenómeno que la economía estadounidense no ha experimentado en casi 40 años. Un gráfico elaborado por el economista jefe de Apollo Global Management Inc., Torsten Slok, demostró que todo el mundo se ha equivocado sistemáticamente sobre la inflación y sigue equivocándose. Parece que todos los meses el consenso predice que este es el mes en que llega el punto de inflexión y que el próximo mes la inflación comenzará su rápido descenso a niveles normales. Pero cada mes la inflación sube o se mantiene igual.

Para ser justos, la guerra de Ucrania fue inesperada y empeoró la inflación. Pero el optimismo infundado continúa mes tras mes, a pesar de que la inflación puede tardar años en controlarse. ¿Por qué todo el mundo está tan equivocado y no aprende de sus errores? Puede ser que haya pasado tanto tiempo desde que experimentamos inflación que la gente simplemente no sabe qué esperar y asume que la “normalidad” familiar volverá pronto. También es posible que la Reserva Federal esté esperando que, si dice que la inflación bajará el próximo mes, el mercado lo crea y entonces ocurra de verdad.

O puede ser que nuestros modelos y datos antiguos no se ajusten al entorno actual y sigan diciéndonos algo incorrecto. La inflación actual es causada por muchos factores, a los que muchos de los cuales nunca nos habíamos enfrentado: la demanda reprimida por la pandemia, las interrupciones en la cadena de suministro, una política monetaria excepcionalmente acomodaticia y muchos estímulos gubernamentales. Esta no es la inflación de la abuela. Eso no significa que la política monetaria no funcione para frenarla, pero puede llevar más tiempo y tasas más altas de lo que predice cualquier modelo.

En el pasado, a menudo ha sido necesaria una recesión para reducir rápidamente la inflación. Y parece que eso es lo que ocurrirá también en cualquier momento. Pero nadie les dijo a los hogares estadounidenses que siguen gastando dinero. Esto puede deberse a que también están en una posición inusual. A pesar de la alta inflación, todavía tienen dinero en el banco. Datos de Chase muestran que los saldos de las cuentas corrientes son más altos que los niveles previos a la pandemia para todos los niveles de ingresos, el resultado de no comprar nada durante un año y un montón de cheques del Gobierno. Con una inflación que supera el crecimiento de los salarios, eso no puede durar para siempre. Puede que los saldos bancarios sean más altos de lo normal, pero están cayendo. Sin embargo, por ahora, el gasto está apuntalando la economía, las ganancias siguen siendo relativamente buenas y, aunque la contratación se está desacelerando, las ofertas de empleo siguen muy por encima de sus niveles pandémicos.

El mercado inmobiliario tampoco colapsará necesariamente. El crecimiento de los precios está cayendo, pero aún falta mucho para que se produzca un descenso notable. Y puede que las caídas no se materialicen. Mucha gente tiene hipotecas a tasa fija por debajo del 3.5%. Eso significa que, aunque las tasas más altas reducen la demanda, la oferta puede seguir siendo limitada porque mucha gente no puede permitirse mudarse, así que los precios pueden caer en algunas zonas, pero no será el baño de sangre que se espera.

Son tiempos extraños, lo que significa que los últimos 30 años de datos, tal vez incluso los últimos 50 años, no ofrecen mucha información. Es posible que los indicadores normales no nos digan casi nada. Incluso la confiable curva de rendimiento invertida que se supone que predice la recesión puede ser menos confiable después de años de flexibilización cuantitativa seguida de ajuste cuantitativo.

Tal vez no haya ningún punto de inflexión cuando se produzca una recesión. Tal vez la inflación caiga y luego nos recuperemos. Eso no es inédito, pero estamos entrando en este período desde un lugar diferente al que hemos estado antes.

Quizás todo siga desacelerándose, pero sin que se produzcan cambios repentinos. Tendremos un bajo crecimiento durante los próximos tres a cinco años, la inflación bajará, luego volverá a subir y después se asentará en un nivel inferior al actual, pero superior al que hemos estado acostumbrados.

Tal vez la demanda no caiga repentinamente porque la Fed es demasiado tímida para aumentar las tasas lo suficiente y mantenerlas. Por el contrario, el gasto disminuirá lentamente a medida que la inflación desvíe el poder adquisitivo y erosione el ahorro. La gente seguirá comprando algunas cosas y las empresas podrán contratar a menos gente, pero tampoco despedirla. Mientras tanto, la política fiscal no podrá hacer gran cosa porque las tasas de interés más altas impedirán al Gobierno gastar más o reducir los impuestos.

En este mundo, la economía se queda en una especie de letargo durante mucho tiempo y avanzamos llenos de incertidumbre. El giro repentino y la recesión que esperamos no llegan a producirse. Eso significará menos dolor a corto plazo, porque la gente no perderá su trabajo ni su casa. Pero a largo plazo puede ser peor, ya que significa un menor aumento de los salarios reales, menos inversión y, en definitiva, menos crecimiento.