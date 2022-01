El derrame de petróleo ocurrido el sábado de la semana pasada en Ventanilla generó una ola de protestas por la presunta tardía reacción de la empresa y las autoridades, aun cuando el Gobierno aseguró que velarán porque Repsol realice las labores de limpieza y remediación ambiental de daño ecológico lo antes posible.

Sin embargo, más allá de esos ofrecimientos, ninguno de los casos de derrames de hidrocarburos que se han registrado oficialmente en el país y que han sido objeto de procesos administrativos habría concluido aún con su fase final, que es la remediación o rehabilitación

Investigación

Así se desprende del análisis que realizó el antropólogo Mario Zúñiga, investigador de Oxfam Internacional, sobre los derrames de crudo registrados en el Perú desde el año 1997.

El experto observó que en los últimos 24 años en el Perú se han registrado, hasta ahora -de acuerdo a reportes de OEFA y Osinergmin-, 1,002 derrames de petróleo, de los cuales 404 ocurrieron en la costa, 5 en la sierra, 566 en la selva, aparte de 27 entre la costa y la sierra por roturas en el Oleoducto Norperuano.

Del seguimiento de esos casos, indicó que hay reportes de algunas acciones de limpieza, ya sea que esas labores se hicieran bien o mal, pero que no hay registros de remediación.

“De las acciones de remediación y rehabilitación no tenemos información de que se hayan concluido de manera satisfactoria en algún momento, porque requieren instrumentos de gestión ambiental especiales, necesitan de un tipo distinto de intervención, y eso no existe, de eso no hay información”, aseveró.

Sanciones

Además, según el estudio “La sombra del petróleo”, de la cual Zúñiga es coautor, muy pocas de las multas aplicadas a las empresas por causar estos daños han sido pagadas por estas, pues es práctica común de estas compañías apelar las resoluciones de sanción y llevarlas a juicio (ver Cifras y Datos).

Indecopi puede iniciar proceso judicial contra Repsol

El Indecopi informó que tiene la facultad de iniciar un proceso judicial contra Repsol tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, ya que se “encuentra facultado para representar a los consumidores en defensa de sus intereses”.

Así lo informó la directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Ana Peña Cardoza, a través de una carta respondida al presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), Gabriel Bustamante.

“Respecto del pedido realizado sobre iniciar un proceso judicial contra el Grupo Repsol del Peru SAC, el Indecopi se encuentra facultado para representar a las y los consumidores en procesos judiciales para la defensa (de) sus intereses difusos y/o colectivos”.

Cifras y Datos