Daniel Alfaro: "Primeros Institutos Tecnológicos de Excelencia empiezan en tres regiones"

El proceso de licenciamiento avanza en los institutos tecnológicos, y con ello también se da paso a los Institutos Tecnológicos de Excelencia (ITEx), modelo que busca impulsar su articulación con el sector productivo.

Al respecto el ministro de Educación, Daniel Alfaro nos comento los primeros pasos que van logrando.

- ¿Cuándo se verán los primeros ITEx?

El modelo del ITEx inició desde mediados del 2017, y desde ahí se inició el proceso que llamamos ‘tránsito a la excelencia’, revisando las mallas curriculares reforzando las carreras existentes y la capacidad de los docentes que las impartirán. La actualización de las mallas incluye también el equipamiento.

En el caso de los docentes, existen dos formas con los docentes ya capacitados, y la otra es trayendo talento del sector empresarial ya especializados, para que pueda ya impartir las clases de los conocimientos ya adquiridos.

- ¿Cómo harán para prepararlo a los profesionales sin formación pedagógica?

Con la Ley de Institutos y Escuelas Tecnológicas tenemos la posibilidad de contratar a profesionales altamente especializados, para ejercer la docencia. Definitivamente tenemos que darle cursos de metodologías pedagógicas para aquellos que no han tenido las experiencias previas, pero lo que acá tenemos es valorar más la experiencia de mercado que ellos tienen, que es lo más difícil de adquirir. Y desde luego tenemos a los docentes de planta que están más especializados con las metodologías pedagógicas y es una combinación de los dos.

¿Sólo enfocados en el sector productivo?

Una de las cosas que más demandan en la tecnológicas, además de las competencias del sector productivo, de la carrera, se demanda de las competencias blandas, como es capacidad de resiliencia, compromiso, disciplina, entre otros, y estas capacidades se forman más desde el punto pedagógico, en el que se forma al docente, y es el espacio que hoy representa más brechas en el sector.

¿Cuándo se verá los primeros institutos?

Lo que hemos iniciado, una vez publicado el modelo, es comenzar a firmar los convenios con los gobiernos regionales para poder incorporar a un instituto por región, dentro de los modelos de excelencia, ya que ellos son lo que van a administrar los ITEx. Nosotros previamente hemos ido a cada región y nos reunimos con las DRE e institutos, y elegimos cual debería ser a los que se aplica este modelo.

¿Aún no habrá en el 2019…?

Ya tenemos tres institutos tecnológicos que ya contarán con licenciamiento, y serán los primeros ITEx como es el IST José Carlos Mariátegui de Moquegua, IST Francisco de Paula Gonzales de Tacna, y el IST Sullana de Piura. Esos tres tendrían el licenciamiento ya concluido en el 2019, y que han avanzado más rápido. Recordamos que el modelo de excelencia, no tienen un fin sino de la mejora continua.

¿Ya se está articulando con un sector productiva…?

En el caso de JCM por Moquegua tiene que vincularse al proyecto minero Quellaveco, para ello lo estamos fortaleciendo con un convenio con Cican de Canadá, que es un colectivo de institutos tecnológicos de los más altos niveles en el mundo, para poder apoyar el sistema de carreras de cara para las oportunidades mineras.

Solo a través de convenios, como reforzar la parte de la malla curricular

Lo importante acá es que el ITEx tiene que conectar con sus demandas locales, que van con la actualización de las malla curriculares, que no lo hace Minedu, sino un grupo de privados, que están evaluando cuales son las competencias que se demandan en las nuevas carreras productivas, y eso se traslada con los grupos de trabajo hacia la malla curricular, y esa malla curricular está en el documento técnico que se llama Catálogo Nacional de Ofertas Formativas, que incluye todas las carreras aprobadas en los institutos superiores tecnológicas y en cada una de las carreras se actualiza las mallas, que son los expertos del sector productivo.

¿En qué parte entran los sectores productivos?

Se tiene dos niveles de actualización, en la parte macro que es la que te brinda el sector productivo, en sí. Además, se tiene los convenios de pertinencia local, que es lo que genera el instituto con los empleadores locales que empieza a afinar con las competencias locales.

¿Cuál es la brecha de demanda de técnicos en el país?

Es difícil calcular la brecha de técnicos en el Perú, pero tenemos algunas bases de datos como la ENDO, que es la demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo, y luego hacen estudios más sectoriales de consultoras de recursos humanos o de Senati. Aunque no se tiene una cifra exacta, pero va desde 300 mil y 400 mil técnicos. Lo que si tenemos claro es que existe una falta por técnicos que tienen las empresas. Todos te dicen lo mismo, que no tenemos los técnicos, que tenemos que importar, y si encontramos algunos no tienen el nivel deseado o el manejo de la tecnología. Por eso se tiene que importar, y eso es más generalizado dentro de los sectores productivos.

Con el ITEx se sigue algún modelo como Alemania, donde los técnicos tiene una mejor valoración frente a lo que se tiene en Perú, por ejemplo…

Ahí hay dos factores que tiene que tener en cuenta que en el país como es la valoración vertical que se tiene a la universidad sobre la tecnológica. Si en la universitaria tenemos más de 1.2 millones en la tecnológica unos 450 mil, casi de 3 a 1. En un país que tiene un déficit de técnicos que no se condice con la demanda productiva de trabajadores.

Por otro lado tenemos en la mejora de los institutos tecnológicos, que ya tenemos 30 institutos superiores licenciados.