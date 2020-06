Una de las industrias más beneficiadas por la cuarentena ha sido la de educación online. Al pasar más tiempo en casa, muchos aprovechan para estudiar por Internet. “Ha sido un trimestre increíble. Hemos acelerado en 3x el crecimiento en awareness de marca, nuevas visitas a la página, registros y ventas”, asegura Rodolfo Dañino, cofundador y COO de Crehana.

Según cuenta, normalmente las start ups de educación online crecen por debajo del 80% anual, pero la cuarentena ha conseguido que el crecimiento de la industria en general alcance ritmos de entre 200% y 300%.

Dañino considera que este impacto no es coyuntural. “Las personas que no sabían de la educación en línea o que no se animaban a probarla, ahora ya la conocen y han descubierto que sí funciona. Han descubierto un producto que está hecho a la medida de las necesidades de las personas. Entonces, este es un cambio estructural en la industria. Los números van a seguir creciendo al mismo ritmo”, señala el ejecutivo.

Una de las ventajas de la educación online es que es 100% digital, frente a la educación tradicional que se ha visto forzada a digitalizarse sobre la marcha. “Esa transición ha sido un desafío y creería que (la educación tradicional) aún no lo ha logrado resolver. Los profesores ya están acostumbrados a enseñar de manera tradicional y al hacer una clase por Zoom, choca. No es fácil para ellos”.

Crehana entró al mercado en abril del 2015. En estos cinco años cuenta con un acumulado de 2.3 millones de estudiantes en América Latina y España. Sus principales mercados son México, Perú, Colombia y España. El ticket promedio es de US$ 25. A inicios de este año contaba con 500 curso pregrabados con expertos hispanohablantes.

El grueso de los estudiantes tiene entre 25 y 34 años. Son profesionales que ya están trabajando y usan la plataforma de Crehana para hacer upskilling (mejorar las habilidades que ya tienen) y seguir creciendo en su carrera, emprendimiento o como freelance. También la usan para hacer reskilling, es decir, para entrenarse para ingresar a una nueva industria desde cero.

Emprendimiento: la tendencia en educación online

Crehana ha notado un incremento de 300% en la venta de cursos de marketing digital, diseño gráfico, ilustración y emprendimiento. “Algo que ha cambiado versus trimestres anteriores es que ha habido un incremento muy notorio en el interés de las personas por emprender”, afirma Dañino.

“Todos los cursos que han subido son los que permiten crear una marca, diseñar una página web para una marca o manejar la publicidad digital. Todos los cursos relacionados al emprendimiento han tenido una alza bastante notoria”, especifica.

Además, Crehana acaba de lanzar especializaciones en, por ejemplo, Diseño UX o fotografía digital. En tres meses se puede pasar de cero a estar job ready para ser freelance.

Si bien en Latinoamérica aún hay una predilección por la educación tradicional y por recbir un diploma al culminar los estudios, Dañino dice que en Estados Unidos y Euopa valoran más, desde hace ocho años, aprender una habilidad (skill) que “tener un diploma sobre la pared”. “Espero que en unos tres años ese mindset peruano sea igual al de otros mercados, en donde las personas prefieren aprender habilidades para demostrarlas en la práctica”.

El reto de las edtechs

Pese a las ventajas de la educación online, uno de los principales retos es las bajas tasas de complitud de los cursos. El promedio en la industria es de 15% y en Crehana es de casi 30%. Esto se debe a que en casa hay más distracciones para no empezar o terminar los cursos a comparación de ir a un centro de estudios.

“Por más de que estemos por encima del benchmark, seguimos trabajando de manera agresiva para llegar a un 60% de tasa de complitud para así cambiar esta característica de la educación online”, afirma el COO.

Para conseguirlo, Crehana seguirá apostando por las especializaciones y en los próximos meses integrará la educación síncrona con la asíncrona. “Queremos adicionar sesiones en vivo con el profesor para que así los estudiantes ya tengan el compromiso de conectarse. Es algo que hemos visto en otros mercados”, adelanta Dañino.

Además, la plataforma online seguirá apostando por las industrias creativas y digitales (marketing, UX, habilidades blandas), así como por las industrias de tecnología