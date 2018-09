Cuba: "La economía se estaba calentando en el 2018, pero alguien apagó la 'llave'”

Después del crecimiento del PBI registrado en los primeros seis meses del año (que incluso solo en abril llegó a incrementarse en 7.8%), se prevé que hacia la segunda mitad los resultados no tengan la misma tendencia.

Al respecto, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, explicó que se ha “apagado” la economía, pero debería ser transitorio.

“(La economía) estaba fría entre el 2014 y 2017. En el 2018 se estaba calentando, pero alguien apagó la llave, pero esperamos que se prenda en un par de meses más”, declaró en “Agenda Política”.

Cuba explicó que esto se ha generado, en parte, por el precio de los metales (cobre, principalmente). Sin embargo, no se ponen en riesgo los proyectos que están previstos para 20 o 30 años porque consideran un precio promedio.

“Es más barato producir cobre en Perú que en otras partes del mundo. Por lo tanto, eso no pone en riesgo Quellaveco o Mina Justa y otros proyectos”, subrayó.

Aun así, remarcó que de continuar con la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China, que podría devenir en una caída más profunda del precio de este metal, nos afectaría en alguna medida y se tendrían que activar los motores peruanos. “Perú es el país mejor plantado en América Latina para enfrentar esto. Tenemos paraguas, pero nos va a caer algo de agua”, precisó.

Al cierre del año



El Ministerio de Economía (MEF) proyectó que la economía nacional crecería 4% al cierre del 2018.

Según Cuba, de alcanzarse este resultado será una buena noticia para los negocios, pero aún no para el país, porque con esta tasa la pobreza se reducirá lentamente y los salarios serán planos.

“Un 4% es poco para el país, para su capacidad y potencial. Todo lo que nos lleve arriba de (crecer) 4% no será monetario ni fiscal, va a depender las políticas públicas microeconómicas”, indicó.

Para que la economía empiece a acelerarse más rápido, se tiene que abordar la productividad y competitividad (ver vinculada).

Flexibilidad laboral

El economista consideró que al Perú le falta iniciar, entre otras, la reforma laboral que permita la movilidad de capital y de trabajo.

“Hoy el trabajo no puede ser móvil, hay sentencias del Tribunal Constitucional que no permiten la flexibilidad. Hay que defender al trabajador, pero no al puesto de trabajo”, dijo.

Se debe crear consejo de la productividad

El economista Elmer Cuba recomendó evaluar la creación de un Consejo de la Productividad con el fin de tener un ente que se asegure de llevar al país por este camino.

“Sería una especie de organismo que defienda la productividad para que rinda cuentas y presione a todos los entes del Estado para que el Perú funcione mejor”, señaló en Canal N.

Agregó que este consejo sería una manera profesional de hacerlo y permitiría hacer un seguimiento mejor al tema.