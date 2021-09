“Hay una gran coincidencia en la oportunidad de crear un nuevo impuesto a la minería. Esa coincidencia en que no es el momento ni la situación técnicamente sustentable de crear nuevos impuestos a la minería”, comenta Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas.

Para ello, explica que hay cuatro razones que lo llevan a pensar de esa manera, primero, por qué el afán de capturar las sobreganancias, si ya se hizo con la legislación del 2011, así que éste “superciclo” ya va a ser capturado con la regulación existente. No es necesario un cambio.

Segundo, debido a que la carga tributaria en la minería es de las más altas, que puede variar entre 47% o 50%, según el análisis que se haga, no es muy necesario seguir cargando más al sector porque puede afectar la competitividad en la minería.

Tercero, menciona Oliva, es que el impacto de un nuevo impuesto sería marginal, ya con el esquema actual se puede recaudar S/ 70,000 millones u S/ 80,000 millones en los próximos cinco años.

“Un ajuste lo que haría es aumentar mínimamente el monto, pero por ahí no va la cosa”, expresó.

El extitular del MEF remarcó que en realidad lo que se necesita es una reforma tributaria que genere ingresos permanentes y no que se base en situaciones coyunturales o transitorias, como el aumento en los precios de los minerales.

En cuarto lugar, es la incertidumbre, al anunciar cambios tributarios sin ser precisos.

“Quizá mañana el ministro (Pedro Francke) lo aclare, pero dar anuncios sin ser precisos, es una pésima señal para todo el mundo”, expresó.

Lo que se indica es que, “si te va bien, te voy a cambiar las reglas de juego y crear un nuevo impuesto, eso va en contra de cualquier esfuerzo de la inversión privada”.

Oliva dijo que, más allá de cualquier efecto marginal o positivo, el impacto es negativo al anunciar cambios tributarios en una coyuntura muy particular, como la que se enfrenta el mundo por la pandemia.

“Si se realiza un análisis costos - beneficio ante cualquier nuevo impuesto será difícil de que pase y sea positivo”, expresó, tras remarcar que no es el momento para seguir inventando nuevas cargas tributarias.

Las medidas a favor

Por el contrario, Carlos Oliva mencionó que el problema va por dos direcciones distintas.

“Si se quiere recaudar más lo que hay que hacer es aumentar la inversión y la cantidad de minas en el país. Hay que apuntar el “Q” y no tanto el “P”. Ahí tenemos una cartera de inversiones por US$ 50,000 millones para que se concrete y sabemos que no es fácil”, sostuvo.

El exministro sostiene que la política minera debe ser de cómo hacer para concretar los proyectos y no que se vayan posponiendo.

“En el 2018 cuando se vio la lista de proyectos mineros ya Zafranal debía estar en ejecución, y había otros proyectos más que estaban así”, dijo.

Si ello no ocurre es que algo no está funcionando, y ahí es donde el Estado debe incidir.

Otro de los temas que aborda Oliva, es la competitividad del sector y recordó que hay iniciativas que están en la mesa desde hace mucho tiempo que se tenía el Plan Nacional de Competitividad.

“Ayer el ministro (de Energía y Minas, Iván Merino) mencionó la ventanilla única, que tenía 7 hitos, y en agosto de ese entonces (2018) no se ha avanzado nada, y está en rojo. En abril ya deberían estar implementadas 5 de las medidas, y nada. Simplemente se quedó ahí”, indicó.

Remarcó que el problema no ha sido la pandemia, pero tiene que ver con la continuidad en la política.