Uno de cada cuatro inquilinos se atrasa en el pago de sus alquileres

Así como la banca califica a una persona antes de otorgarle un crédito, un propietario que alquila su inmueble debería realizar el mismo proceso.

Y es que en el país, la mora de los alquileres es alta. Uno de cada cuatro inquilinos se atrasa en el pago de su alquiler, según Inquilinos Morosos, central de información que recopila datos de propietarios de viviendas que tienen problemas con las personas que arriendan.

Así, la morosidad de los alquileres está en 26% en lo que va del año, nivel alto que persiste por la elevada informalidad en el mercado de alquileres, muchos de estos sin contrato, y la poca diligencia de los propietarios de evaluar al detalle al potencial arrendatario, según el gerente general de Inquilinos Morosos, Carlos Chueca.

Más aún, del total de inquilinos que caen en mora, un 70% se va de la vivienda sin pagar su deuda, advirtió. La tasa de morosidad coincide con la reportada por la central de riesgo Fit Big Data, según la cual alrededor del 21% de los nuevos inquilinos tienen un score de crédito negativo al año de haber tomado el alquiler, y, por tanto, están en riesgo de atrasarse en el pago de sus arriendos.

Demanda

“Estas personas están en una situación económica mala, incumpliendo con sus obligaciones financieras, por lo cual también podrían estar atrasándose en el pago de su renta” , indicó el presidente de Fit Big Data, Gonzalo Sarmiento .

Además, precisó que, con base en los datos recabados por esa central, el 31% de los que ahora buscan arrendar tiene un score crediticio negativo, por lo que pueden caer en mora en el pago de alquileres.

Estos datos de morosidad se dan en un contexto de crecimiento de la demanda por alquiler en el último año, coinciden en señalar los ejecutivos. Inquilinos Morosos estimó que ha subido a más de cuatro millones el número de inquilinos en el país, considerando tanto los arrendamientos 100% formales como los informales.

Para Fit Big Data, la mayor demanda de alquileres proviene de las generaciones más jóvenes que, en un contexto más dinámico de la economía, quieren independizarse y alquilar un departamento o habitación.

Alquiler promedio

La firma estima que más del 53% de personas que buscan alquilar una vivienda son jóvenes menores de 35 años (millennials y generación Z). Inquilinos Morosos refiere que la migración de ciudadanos venezolanos también es una de las razones del crecimiento de la demanda de alquileres.

En esa línea, sostiene que el alquiler se encareció en el último año, principalmente en zonas más populosas. Fit Big Data reporta que entre S/ 1,000 y S/1,500 es el alquiler promedio en el país.

Desalojo

No obstante, una luz aparece para los propietarios que arriendan sus viviendas a inquilinos incumplidos, con la Ley de Desalojo Notarial, recientemente aprobada por el Congreso, que reducirá el plazo del proceso judicial.

Chueca, de Inquilinos Morosos, afirmó que con la nueva ley los procesos de desalojo durarán entre cinco y seis meses, aunque no 30 días, como señalan los impulsores de la norma. Sin embargo, destacó que la norma significaría que se acorte a la mitad el plazo de desalojo, que hoy tarda entre ocho meses y un año, según Inquilinos morosos.

El Desalojo Notarial contempla la introducción en los contratos de alquiler de una cláusula de allanamiento, por la cual los inquilinos incumplidos se comprometen a aceptar una vía rápida de desalojo -con intervención de notario y juez de paz- si se atrasan por dos y medio meses o por culminación del contrato.

Restricciones

El 60% de jóvenes que buscan alquilar son rechazados

Las personas menores de 40 años podrán acceder a un subsidio para alquilar una vivienda y posterior compra de un inmueble con el programa Renta Joven, recientemente aprobado por el Congreso.

Sin embargo, un gran porcentaje de jóvenes de este grupo etario no calificarían para ser inquilinos. Así, el 60% de personas menores de 35 años (millennials y generación Z) que buscan alquilar no califican y son rechazados por los propietarios, según datos de Fit Big Data.

Sea porque tienen un score de riesgo crediticio negativo o porque sus ingresos son insuficientes para cubrir el pago de alquiler de la vivienda que pretenden, estas personas no califican para alquilar, explicó Gonzalo Sarmiento, presidente de la firma.

De acuerdo con datos de la central, del total de personas que buscan alquilar una casa o departamento, el 59% no calificaría. Un 25% de los que son rechazados tienen score de riesgo negativo, es decir, no cumplen con pago puntual de sus préstamos; un 19.1% tienen poca experiencia crediticia, y el 44% no califica pues sus ingresos no alcanzan para pagar al arriendo de la vivienda deseada, según Fit Big Data.