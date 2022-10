Otra vez bajo la sombra la compra de urea. La semana pasada, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) -a través de Agro Rural- se dio a conocer a la ganadora del cuarto proceso para la compra de urea nitrogenada. Esta recayó en la empresa keniana Prime Charters International LTD.

La firma, según Agro Rural, deberá cumplir con la entrega de un total de 44,000 toneladas del fertilizante (en bolsa de 50 kilogramos) conforme a los plazos establecidos. La adquisición demandará de parte del Estado el desembolso de US$ 17′600,000 millones para la atención y continuidad de la campaña agrícola 2022-2023 la que se lleva a cabo en las zonas rurales.

No obstante, el último reporte de avance de la Contraloría sobre esta adquisición -a la que tuvo acceso Gestión- siembra dudas sobre la idoneidad del ganador.

¿Qué halló el órgano de control? Que la empresa ganadora del proceso Prime Charters International presentó -como parte del cuarto proceso público- un documento denominado ‘Certificate of Quality’ emitido por la empresa Naasai Harvest Limited, que certifica la calidad de una muestra de urea granulada, pero no podría certificar la producción de urea.

Situación “ que no podría garantizar que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida ”, alerta la Contraloría.

Para sustentar su hallazgo, el reporte da cuenta que de la revisión realizada por la Sub Unidad de Abastecimiento y por la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos de Agro Rural a las ofertas presentas como parte del cuarto proceso de compra de urea, dieron como válida la oferta presenta por Prime Charters International en la plataforma de compra internacional denominada Award.

Este se dio pese -refiere el reporte- a que en las especificaciones técnicas para la adquisición de fertilizante urea de uso agrícola, en el marco del Decreto de Urgencia No 013-2020, establecieron como requisito que el “postor podrá ser comercializador o productos y deberá adjuntar a su oferta el Certificado de Calidad ISO:9001 o Medio Ambiente ISO:14001 vigente (ISO o norma internacional equivalente) correspondiente a la empresa productora de urea que certifique el rubro de producción de urea u otros fertilizantes”.

Así -subraya la Contraloría- de la revisión presentada por Prime Charters International en el documento denominado ‘Certificate of Quality” del 18 de abril de 2022 emitido por Kenya Bureau of Standards (KEBS), se evidencia que dicho documento fue emitido para certificar la calidad de la muestra de urea granulada de 46%, de una carga enviada por la empresa Naasai Harvest Limited con destino a China, la cual fue realizado mediante inspección y análisis.

“Se advierte que dicho documento (Certificate of Quality) acreditaría la calidad de una carga enviada por la empresa Naasai Harvest Limited, resultante de la inspección y análisis de una muestra, y no podría certificar el rubro de producción de urea contradiciendo las especificaciones técnicas lo que no garantizaría que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida”, afirma el reporte del órgano de control.

Para la Controlaría llama la atención que pese a que se incumple con las especificaciones técnicas tanto la Sub Unidad de Abastecimiento como la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos de Agro Rural calificaron la oferta de Prime Charters International como válida, habilitándola para la aplicación de puntajes y quedando -como parte del proceso- en el primer lugar de prelación con 100 puntos.

-Sobre el proveedor de urea de la empresa ganadora-

El reporte de la Contraloría anota respecto a Naasai Harvest Limited, declarada como productora de urea (que proveerá a Prime Charters International), tras el análisis realizado a los documentos denominados ‘Certificate of Conformity No WE/1 1 4/20/8″ y “Certificate of Quality”, así como de la verificación realizada en la web, halló que “ entre los diversos productos que ofrecen no se encontraría el fertilizante nitrogenado urea”.

Además, se encontró de que la autorización de comercialización a Prime Charters International otorgada por Naasai Harvest Limited se habría realizado en fecha anterior al registro de incorporación de sociedades de la firma keniana.

Asimismo, ubicó de la verificación a la página web de Naasai Harvest Limited esta no acreditaría la producción del fertilizante nitrogenado urea.

A lo que se suma que pese a que el Midagri -con fecha 17 de octubre- solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, a través de los servicios diplomáticos, se verifique si Prime Charters International se encuentran registradas formalmente en sus países de origen y si cumplen con la normatividad comercial para suministrar el fertilizante requerido por el estado peruano, la Contraloría halló que de la documentación alcanzada y obtenida “no se ha evidenciado respuesta sobre la verificación de información realizada a la esta empresa reportada por el MRE”.