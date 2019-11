En diciembre vence el plazo de vigencia que establece la devolución de impuestos para promover las inversiones en exploración minera y de hidrocarburos. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, reveló al diario Gestión que el Gobierno prevé que, antes de concluya el año, se apruebe una norma para prorrogar ese beneficio tributario, e incluso incorporar algunas modificaciones.

¿Qué tan beneficiosa es esta medida? Santiago Sevilla, analista de estrategia y análisis de emisores de Inteligo SAB, opina que esta ley es muy beneficiosa porque incentiva la exploración minera. Confía en que efectivamente el Gobierno extenderá el plazo. “Es muy positivo para la minería”, considera.

De enero a septiembre de este año la inversión en exploración (US$ 260 millones) se ha reducido 13.5%, que representa cerca del 6% de toda la inversión minera (US$ 4,000 millones) en ese mismo período de tiempo. El año pasado, también de enero a septiembre, la inversión en exploración fue de casi US$ 300 millones. Eso representa una disminución de 13.5%, mientras que la inversión en minería en el mismo lapso fue de US$ 3,300 millones.

“Se tiene esperado que la inversión minera en los próximos años (2020-2021) aumente en 5%. Si es es que no se extiende esta medida, probablemente sigamos observando una tendencia decreciente”, prevé Sevilla. Sin embargo, eso también dependerá de la coyuntura internacional, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y de los precios internacionales.

“Aunque no extiendan el beneficio tributario, probablemente las empresas van a tener que seguir invirtiendo en exploración, por lo menos lo mínimo necesario, para mantener sus operaciones. Muchas de las empresas no son peruanas. Por ejemplo, Glencore, que es una compañía multinacional, es dueña de Volcan. Estas empresas tienen una política de exploración que no van a descuidar, aunque les sea más costoso. Pero podríamos ver que sus márgenes se aprieten un poco más y sus flujos de caja sean más estresados”, explica el especialista en minería.

Sevilla precisa que este beneficio no sería el único que se necesita para incentivar la exploración. Considera que los problemas sociales, los permisos de construcción y los estudios de impacto ambiental también desincentivan la nueva exploración. “Un mejor manejo en la relación con las comunidades, podría acelerar la inversión en exploración porque hay más incentivos para generar nuevos yacimientos, y por tanto explotarlos”, explica.

Eso se consigue, señala, a través de buenas campañas de comunicación con las comunidades donde se desarrolla la actividad minera para explicarles los beneficios de la minería.