Los envíos de uva de mesa desde el Perú al mundo van por un nuevo año de crecimiento. Aunque en un inicio se esperaba crecer entre 10% y 15% para esta campaña, finalmente solo se logrará un crecimiento que se ubicaría entre el 3% y 5%, señaló Carlos Zamorano, gerente general de Asociación de Productores de uva de mesa (Provid), a Gestión.pe.

Y es que los principales problemas que incidieron en la moderación de este crecimiento están vinculados a la productividad del cultivo.

“Han habido problemas de productividad en el norte, así como han habido temas de plagas como la mosca de la fruta. Además, el sur viene un poco atrasado. Aún nos queda un mes de campaña. Es bastante complicado aún saber cómo va a terminar”, señaló Zamorano en diálogo con este medio.

Zamorano señaló que durante esta campaña se han sembrado más de 20 mil hectáreas de uva de mesa, lo que significaría envíos de unos 50 millones de cajas de uva de mesa al extranjero. Cada caja tiene un peso de 8.2 kilos.

"Las proyecciones eran bastante buenas antes de la campaña. El año pasado logramos envíos por US$ 860 millones. La meta para este año era acercarnos a los US$ 1,000 millones. Sin embargo, con los problemas que hemos tenido, estimo que superaremos los US$ 900 millones en envíos, logrando un crecimiento positivo", sostuvo Zamorano.

Según explicó, el principal problema registrado durante esta campaña ha sido el cambio varietal, es decir se han sembrado nuevas variedades de uva en muchos casos, las cuales toman un tiempo en alcanzar sus mejores rendimientos en productividad.

Envíos a China se realizan con normalidad

Por otra parte, Zamorano señaló que los envíos de uva de mesa peruana se realizan con total normalidad hacia China, a propósito de algunas noticias que alertaban sobre posibles problemas a raíz del coronavirus.

A pesar de ello, Zamorano explicó que los productores de uva de mesa ya se encuentran tomando previsiones por si es que ocurriera algún problema.

“Estamos al tanto con los envíos en China. Hemos trabajado con Senasa para preveer la posibilidad poder cambiar los certificados fitosanitarios se requiera. Como gremio no he tenido ninguna manifestación importante sobre contenedores contenedores. Sin embargo, si ocurriera algo le podría afectar a la producicón del sur”, señaló Zamorano.