El último viernes diversos gremios empresariales como la Confiep, Adex, Capeco, Comex, SNMPE, Asbanc, CCL y la SNI sostuvieron una reunión virtual con representantes del Ejecutivo –en la que también participaron dirigentes de la CGTP y otros cuatro sindicatos de trabajadores– para dar a conocer la situación por lo que atraviesa cada sector económico a raíz de la paralización económica ante la medida sanitaria de cuarentena para evitar la propagación del Covid-19.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes –además de la titular de Trabajo, Sylvia Cáceres– el premier Vicente Zeballos y la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

El pedido unánime de los gremios empresariales –según adelantó a Gestión.pe el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Erick Fischer– estuvo relacionado a implementar medidas de flexibilización laboral dado que son muy pocas las empresas que puedan pagar la totalidad de los salarios de sus trabajadores ante el detenimiento de la actividad productiva.

“Habrá seguramente algunos sectores que tengan más espaldas que otros, me atrevería a decir y con mucho respeto a lo mejor las empresas mineras, pero de ahí hacia abajo yo no encuentro ningún sector que pueda decir que le sobra el dinero, a nadie”, precisó.

Por ejemplo, en en su sector Fischer recordó que los exportadores compiten con grandes jugadores internacionales de países productivos, con menores sobrecostos y tarifas logísticas mucho más pequeñas. “Pero de pronto se para toda la maquinaria: los pedidos y los mercados, pero tienes un importante grupo de colaboradores que tienes que asistir, la pregunta es por cuánto tiempo”.

“Los textileros que han parado de golpe y que son la segunda actividad que genera más puestos de trabajo por millón exportado, por ejemplo, sin ventas, cómo van a poder pagar a sus trabajadores. De verdad tenemos que pensar de formar real, hay que flexibilizar la relación laboral”, remarcó.

En ese contexto, consideró que es preferible que se pacte con los trabajadores para que se pague lo que se puede ahora y más adelante regularizar lo que falte a quebrar la empresa, ya que bajo ese escenario ‘todos perdemos’.

“ Tenemos que salvar la empresa para preservar lo puestos de trabajo y eso es básicamente el mensaje de los gremios en la reunión de ayer ”, subrayó.

“La situación (ahora) es muy difícil. El Gobierno está tomando medidas que los gremios felicitamos, pero también creemos que para que la ayuda sea efectiva tiene que llegar pronto y eso es lo que estamos pidiendo: se materialicen los créditos, el camino para evitar que se rompa el flujo de caja. Las empresas, en cualquier parte del mundo, no quiebran porque no tienen patrimonio o máquinas sino cuando ya no tienen caja, cuando ya no pueden pagar los sueldos a fin de mes, ni los impuestos –en concreto– cuando se quedan con la billetera vacía. Eso finalmente lo que tenemos que cuidar”, reiteró el dirigente empresarial.

En ese contexto, saludó las medidas que está tomando el Ejecutivo como –por ejemplo– el subsidio de 35% del sueldo de los trabajadores que ganen hasta S/ 1,500 mensuales. Aunque aclaró que un grupo importante de microempresarios no serían beneficiados ya que no aportan a EsSalud sino al SIS tal como lo especifica la ley, por lo tanto no estarían comprendidos en este beneficio.

“En la reunión virtual (con representantes del Ejecutivo), los empresarios han manifestado sus necesidades de forma transparente y lo único que traduce es la realidad y la presión del momento, por otro lado hemos sentido la presión de los gremios de trabajadores de que están exigiendo el aumento de la RMV mensual. Entendemos, pero es necesario un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio se debe fijar de manera muy técnica para salvar a todos y ese es el reto”, puntualizó.

En materia laboral, Fischer subrayó la necesidad de flexibilizar la relación laboral que implica medidas como la posibilidad prorratear el sueldo; tener flexibilidad en las negociaciones colectivas; tener la posibilidad de detener un contrato laboral y en algunos casos sacrificar a una parte de los colaboradores para salvar a la mayoría .

“No somos el país mas productivo ni tampoco una potencia industrial ni costos logísticos baratos, somos un país en la que siempre el empresario formal está con el lápiz siempre muy ajustado, sacando cuentas. En una situación de crisis extrema, tenemos que tomar medidas en esa dirección tan fuertes como la crisis que estamos enfrentando ”, puntualizó.

Erick Fischer: “La agroexportacion el año pasado generó más de 3 millones y medio de puestos de trabajo y US$ 7,000 millones exportado. Este escenario no se va a repetir este año de ninguna manera”.