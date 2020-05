Las exportaciones de frutas registraron un incremento de 37% en marzo al sumar US$ 253 millones, en medio de la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El sector reportó que los envíos de frutas aumentaron un 20% en el primer trimestre al sumar US$ 1,016 millones.

El buen desenvolvimiento de los despachos sustentó el crecimiento de las agroexportaciones en marzo (7.8%) y en el acumulado (7.0%).

La viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona, destacó el crecimiento por séptimo mes consecutivo afirmó que el rubro permanecerá dinámico en el transcurso del año.

Bayona explicó que el aumento de los envíos de frutas en el tercer mes del año se debió, principalmente, a las mayores ventas de palta y uva.

En el caso de la palta, Perú exportó el fruto por US$ 116 millones en marzo (un crecimiento de 225%) y un total de US$ 140 millones en el primer trimestre (aumento de 210%) . Aumentaron los envíos a España (1,033%), Rusia (245%) y Países Bajos (55%).

Los envíos de uva ascendieron a US$ 18 millones en marzo (31%) y a US$ 470 millones en el primer trimestre (33%). El resultado se debió a las mayores ventas a Estados Unidos (47%), Países Bajos (36%) y Hong Kong (26%), destinos que representan el 75% de las exportaciones totales de la fruta.

Otra fruta que destacó en el primer trimestre del año fue el mango al sumar US$ 250 millones (7.5%). El desempeño obedeció a las mayores ventas a Estados Unidos (24%), segundo destino más importante detrás de Países Bajos, además de las mayores ventas a Rusia (275%) y Bélgica (31%).

Exportaciones totales

A nivel general, las exportaciones cayeron 39% en marzo, con lo cual se acumuló un retroceso de 16% entre enero y marzo del 2020.

Las exportaciones tradicionales cayeron 43.5% en marzo (US$ 1,471 millones) y 18.7% (US$ 6,243 millones) en el primer trimestre; mientras que las exportaciones no tradicionales retrocedieron 27.9% y 9.4% en marzo y en el primer trimestre del año respectivamente.

El resultado se debió a la cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus, los menores precios internacionales y la baja disponibilidad de los recursos hidrobiológicos.