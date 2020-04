La presidenta de la Confiep, María Isabel León, señaló que el programa Reactiva Perú está beneficiando, principalmente, a las empresas grandes y no alcanza a las micro y pequeñas empresas (mypes).

“Las mypes se han sentido excluidas del programa Reactiva Perú por la naturaleza misma del proceso. Los bancos están facilitando los fondos a créditos mayores o empresas que ya tienen un historial crediticio”, indicó en entrevista con “TV Perú”.

León saludó la ampliación del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-MYPE), dedicado exclusivamente a las mypes, pero apuntó que no debería demorarse con burocracia.

“Esperamos que se pueda activar rápidamente para que no haya mucha burocracia en la asignación de estos fondos”, añadió.

Además, objetó la demora para las subastas del fondo Reactiva Perú. “Estamos casi fin de mes y recién han comenzado las subastas para ir asignando estas líneas de crédito”, dijo.

La líder gremial también cuestionó si con estas demoras los créditos van a llegar a tiempo para que las empresas puedan pagar los sueldos de abril.

Impuesto solidario

Sobre la posibilidad de incrementar la tasa impositiva para las personas que perciban mayores ingresos o de gravar el patrimonio, León se mostró en contra.

“No creo que sea el momento adecuado para estar pensando en poner nuevos impuestos, sobre todo teniendo en cuenta que el país tiene liquidez”, indicó en la entrevista.

La titular de Confiep mencionó que el Perú aún no ha tocado el Fondo de Estabilización Fiscal, además que cuenta con las condiciones necesarias para salir a endeudarse a largo plazo si necesita recursos.

“Lo último que podemos hacer en estas circunstancias es lanzar noticias a medias. Cuando se haya tomado una decisión, debidamente sopesada y evaluada, que hagan el anuncio. No de esta manera que nos tiene en zozobra y no podemos ni opinar porque no sabemos de qué estaríamos opinando”, puntualizó.