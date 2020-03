Un repunte de las acciones mundiales alcanzaba casi un 11% el miércoles y las materias primas también se beneficiaban, ya que los mercados financieros golpeados por la debacle del coronavirus se animaron con el acuerdo logrado en Estados Unidos para inyectar estímulos económicos por US$ 2 billones.

La esperanza en que la devastación causada por la pandemia de coronavirus pueda ser mitigada daba a los principales índices bursátiles su primera serie de ganancias consecutivas en un mes, mientras las mediciones de volatilidad en los mercados tomaban distancia de los peores momentos de la crisis.

Las principales bolsas europeas en Londres, Fráncfort y París abrieron con alzas de entre 4% y 5%, luego de que el referencial Nikkei de Tokio subiera casi 7%, tras los fuertes avances de Wall Street el día anterior.

El martes, el Promedio Industrial Dow Jones trepó un 11% en su mayor alza diaria porcentual desde 1933, mientras que el S&P 500 ganó un 9.4%, en una de sus mejores diez sesiones desde que empezaron a tomarse los registros en 1927.

“Se han tomado los pasos correctos pero lo que principalmente mueve al mercado en este momento es la confianza”, dijo Chris Dyer, director de activos globales en el gestor de fondos Eaton Vance.

El paquete de estímulos de Estados Unidos, por un valor de US$ 2 billones, debería incluir US$ 500,000 millones en pagos directos a personas y US$ 500,000 millones en asistencia de liquidez.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mantuvo confiado en que la economía retomaría su actividad normal hacia mediados de abril, aunque se encontró con el escepticismo inmediato en vista de que el ritmo de aumento de infecciones en el país es ahora uno de los más altos del mundo.

En particular, el centro financiero de Nueva York sufrió otro fuerte incremento en casos de coronavirus, lo que agudizó la preocupación en torno a una escasez de capacidad en los hospitales.