La Contraloría General recomendó a Petroperú adoptar acciones necesarias para asegurar la continuidad y los objetivos del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT) en Piura, donde se ha identificado un hecho que podría generar mayores retrasos y sobrecostos al proyecto.

Indicó que, a través del Control Concurrente que realiza al proyecto, ha podido detectar que éste presenta retrasos en la construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, las cuales son necesarias para la realización de las pruebas definitivas y el posterior funcionamiento de las Unidades de Proceso que transformarán el petróleo en sus diversos derivados.

Al respecto, observa que el consorcio Cobra SCL, que realiza la ejecución de estas Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, tiene retrasos respecto a las fechas establecidas en su cronograma vigente.

En este sentido, indica Contraloría, se identificó que al mes de noviembre de 2018 el retraso fue de 2%, mientras que a junio de este año fue de 17,7%.

Es decir, señala, el citado Consorcio no habría tomado las medidas efectivas que mejore el ritmo del avance en la construcción de las referidas unidades, tal como lo advirtió en su oportunidad la Contraloría mediante informe de control concurrente N° 920-2019-CG/MPROY-SCC del 13 de mayo pasado.

Esta situación -indica- ha sido tomada en cuenta por la Contraloría al analizar el acuerdo de principios que Petroperú ha adoptado con la empresa española Técnicas Reunidas a cargo de la construcción de las Unidades de Proceso de la refinería, con el fin de modificar el contrato y aprobar un nuevo cronograma de culminación que incluya un periodo adicional en el cual Petroperú tendrá que reconocerle a dicha empresa el pago por actividades de preservación y mantenimiento, gastos generales, visitas técnicas de fabricantes y riesgos.

El informe de control concurrente notificado señala que si el consorcio Cobra-SCL no culmina los trabajos de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios en los plazos previstos en el acuerdo de principios entre Petroperú y la empresa Técnicas Reunidas, se extenderían los pagos por Preservación y Mantenimiento a las Unidades de Proceso, generándose sobrecostos adicionales al proyecto.

Asimismo, con relación al reconocimiento de pagos por riesgos que Petroperú realizaría a la empresa española por Unidades de Proceso, respecto de las cuales no se ha iniciado aún la Preservación y Mantenimiento, se advirtió que en dicho periodo dichos riesgos serían de responsabilidad de Técnicas Reunidas.

Asimismo, señaló el citado organismo, no se ha podido evidenciar si el “riesgo de seguridad en la operación de válvulas y líneas presurizadas con N2” genera un doble reconocimiento respecto a las pólizas de seguro de responsabilidad civil, y con relación a los “riesgos no identificados”, no se ha podido evidenciar que estos cuentan con una definición y sustento técnico para su inclusión.

Los detalles de los riesgos identificados por la Contraloría se encuentran en el Informe de Control Concurrente N° 1677-2019-CG/MPROY-SCC, que ha sido comunicado a Petroperú para que adopte las medidas correctivas pertinentes, y está publicado en la sección Transparencia e Informes de Control. El período de evaluación del control concurrente se realizó del 27 de junio al 23 de julio del 2019 (Hito N°7), indicó.