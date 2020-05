Tras la decisión de la administración Vizcara de autorizar a 1,874 gobiernos locales a adquirir y distribuir canastas básicas a la población en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Contraloría instó a los alcaldes a registrar de manera obligatoria, semanal y con cierre cada viernes, la rendición de cuentas de gastos para la compra y entrega de canastas de víveres.

Así al sábado 2 de mayo, se ha podido verificar que el 43% (802 municipios) no ha registrado la cifra de beneficiarios y 22% (418 municipalidades) no ha cumplido con registrar el monto ejecutado para la compra y entrega de canastas, situación que limita las labores de control y no contribuye a la rendición de cuentas oportuna de los recursos públicos asignados.

Durante la primera semana del mes de abril, la Contraloría -en el marco de sus atribuciones de control- puso a disposición de los gobiernos locales el portal “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19” para que los responsables de cada entidad registren de manera virtual las contrataciones y resultados de su gestión en la compra, así como los reportes de entrega de canastas básicas a familias vulnerables, que estamos seguros, contribuirá a la transparencia de la gestión pública y al control social.

De esta manera, el responsable de cada entidad debe proporcionar a través del aplicativo informático y de manera obligatoria: (1) El registro de contrataciones que permite el reporte de las adquisiciones y encargos, (2) el registro de kits de canasta familiar y su contenido con los productos registrados en las adquisiciones y encargos y (3) el registro de beneficiarios que permite el reporte de quiénes reciben la ayuda, incluyendo el kit de la canasta y la fecha en la que la recibieron.

Luego de un mes de habilitarse el portal de transparencia no solo se evidencia el nivel de incumplimiento y la falta en que recaen los gobiernos locales al no rendir cuenta de la ejecución del presupuesto público, sino también se han reportado inconsistencias en el proceso de registro. Por ejemplo, 29 entidades no han reportado el monto ejecutado, pero han consignado la entrega de canastas a más de 28,000 beneficiarios. Del mismo modo, 413 municipios han realizado el registro incompleto al reportar el monto ejecutado, pero sin indicar el número de familias beneficiadas.

En Lima Metropolitana hay aun dos municipios que no han realizado ninguno de los registros sobre la ejecución de contrataciones, ni han consignado la cifra de beneficiarios, estas son las municipalidades distritales de Ate y Pucusana.

El portal de transparencia cuenta con una guía de orientación para los usuarios, además de recomendaciones y buenas prácticas para la contratación y distribución de las canastas básicas familiares, con el fin de aportar a la finalidad social establecida y apoyar los procesos de compra y entrega de víveres. Con esta medida se busca simplificar el registro y presentación de información, desde cualquier parte del país y vía internet.

-Dato