Consumo interno de cemento bajó en -0.27% en enero pero producción eléctrica se aceleró a 2.37%

El informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica en enero del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mostró indicadores mixtos.

Así, en enero el consumo interno de cemento bajó en -0.27%. Esto “como resultado del menor ritmo de crecimiento de obras de construcción y menores volúmenes de importación”, reportó el INEI.

Ello significará el segundo mes de retroceso para este indicador, tras la caída de -0.90% registrada en diciembre del 2019.

Electricidad

En contraste, la producción eléctrica mostró una aceleración en enero, con un crecimiento de 2.37%, mayor al 2.12% reportado en diciembre.

Esto se dio por la mayor generación de origen hidroeléctrico (15.98%) y renovable (2.47%); en tanto, disminuyó la de origen termoeléctrico (-22.03%).

Entre las empresas que incrementaron su producción destacaron Kallpa Generación, Celepsa, Chinango, Electro Perú, Empresa de Generación Huallaga, Egasa, Statkraft Perú, Enel Generación Perú y Orazul Energy; entre las principales.

Pesca

La producción del sector Pesca disminuyó en 32,72% en enero, por efecto de la menor captura de especies de origen marítimo (-37.74%), destinadas al consumo humano indirecto como son la preparación de harina y aceite de pescado (-98.27%), ante la menor captura de anchoveta registrándose 5,221 toneladas frente a las 301,845 toneladas reportadas en enero 2019 con motivo del término de la segunda temporada de pesca de anchoveta del año 2019.

Otros sectores

En enero del presente año, la producción Agropecuaria creció en 3.64% al compararla con similar mes del año anterior, por el resultado positivo de los subsectores agrícola (4.56%) y pecuario (2.51%).

Asimismo, en el primer mes de este año, el gasto de inversión del Gobierno Central se incrementó en 96.74%, registrándose el incremento más alto desde febrero de 2018 (50.70%). Asimismo, el gasto de consumo de Gobierno aumentó en 17.44%.

En enero de este año, los créditos de consumo se incrementaron en 15.14% al compararlo con similar mes del año 2019. También, crecieron los créditos hipotecarios para vivienda (9.56%) y los créditos otorgados a empresas (4.86%).

Además, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple creció en 3.58% y la morosidad bancaria lo hizo en 3.09%; en comparación con similar mes del año 2019.

Durante enero de 2020, las exportaciones totales se redujeron en 5.84% en comparación con similar mes del año 2019, explicado por el comportamiento desfavorable de las exportaciones tradicionales (-7.87%) y las exportaciones no tradicionales (-1.71%).

Según información al 26 de febrero del 2020, entre los productos tradicionales que registraron menor demanda figuraron los mineros, pesqueros, petróleo y gas natural y agrícolas. Entre los no tradicionales se reportaron menores embarques de productos textiles, metal-mecánicos, siderometarúrgicos y minería no metálica; no obstante, crecieron los envíos de productos agropecuarios, pesqueros y químicos.