Nelson Shack, contralor general de la República de Perú, mencionó que en el país se contratan consultores, pero que en algunos casos en la mayoría del tiempo del trabajo se encuentran fuera del país pese a que sus funciones demandarían su presencia en territorio nacional.

Durante su presentación del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO 2022), Shack señaló que el año pasado se contrataron 8,841 consultores, por más de S/ 123 millones, “donde el 90% del tiempo de su trabajo han estado fuera del país”.

“Uno podría decir que se puede hacer un ‘paper’ fuera del país, hasta en la playa. Pero, ¿para qué los contratas? ¿para servicios de transporte? ¿para supervisión de obra? ¿para mantenimiento y limpieza? ¿para recolección de residuos sólidos? Y la pregunta es, ¿todo eso se puede hacer virtual?”, subrayó el contralor.

El funcionario recordó que recientemente se conoció que en un ministerio se contrató a una persona para que haga un trabajo que tenía compromisos presenciales, vinculados a componentes ambientales, pero estaba fuera del país.

“¿Qué hubieramos hecho hace 5 años, antes de la reforma? Acreditar una acción de control porque la Contraloría siempre ha sido reactiva. ¿Qué hicimos ahora? También, una acción de control, pero no nos hemos quedado ahí, ahora tenemos una capacidad de detección”, mencionó.

“Se habían generado tres órdenes de servicio, me parece que por S/ 54,000 a una persona. Las (contrataciones) de menos de 8 UIT “son a dedo”. No hay competencia, no hay pluralidad. Y así opera el Estado. ¿Cuánto se gastó en contrataciones de ese tipo? En el año 2022, son S/ 18,550 millones”, argumentó.

