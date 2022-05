En abril de este año se constituyeron 9,180 nuevas empresas mediante la plataforma digital de la Sunarp. Aun cuando dicha cantidad puede parecer elevada, en marzo se constituyeron 14,079 y en febrero la cifra también sobrepasó las 10,000 sociedades, según data de la Sunarp.

En ese sentido, el número de empresas creadas bajó en casi 5,000 en abril con respecto al registrado en marzo, una caída de 35% y representa la disminución más grande desde que se empezó a utilizar la plataforma digital de la Sunarp para la constitución de empresas en el 2015.

Al respecto, es importante indicar que desde julio del 2020, la creación de empresas se empezó a realizar principalmente mediante la plataforma digital de la Sunarp como consecuencia de la pandemia y no de manera presencial.

En su momento, el entonces superintendente de la Sunarp, Harold Tirado, indicó que la creación de nuevas empresas empezó a subir debido a que los peruanos buscaban formas de obtener ingresos durante la crisis sanitaria, lo cual llevó a un “auge de negocios propios”.

Disminución

Pese a lo indicado, la cifra del mes de abril no se encuentra muy por debajo del promedio mensual del año pasado, en el cual se constituyeron 9,546 sociedades por mes.

Adicionalmente, en el mismo mes de abril el año pasado se constituyeron 9,037 empresas, 143 menos que las constituidas el mes pasado.

Es decir, la cifra registrada en abril no es baja con relación al año pasado, pero sí contra la cifra que se registró en marzo, y muestra una pérdida de dinamismo.

Al respecto, Miguel Jaramillo, economista de Grade, indica que “no hay una razón obvia” para el aumento de creación de empresas en marzo o su reducción en abril”.

“Lamentablemente no tenemos suficiente información como para explicar las fluctuaciones de mes a mes y ver si esto responde a algo mayor”, señala Jaramillo, quien agrega que pese a que es verdad que el Gobierno no genera un ambiente propicio para que las empresas se creen, “los cambios no han sido tan impactantes o impredecibles como para generar variaciones tan fuertes de mes a mes”.

EL DATO

Razones. Fernando Rodríguez, asociado del estudio Rebaza, indicó que la disminución en creación de empresas podía ser el resultado de la situación política actual, así como el incremento del sueldo mínimo, el cual empezó a tomar efecto a comienzos de mayo.