Entre los sectores económicos, el transporte por vía aérea es el más sancionado por Indecopi por faltas en agravio de los consumidores. Las principales causas son suspensión, reprogramación y retraso de los vuelos, señala Ivo Gagliuffi, presidente del Consejo Directivo de dicha institución.

Como causas, les siguen en recurrencia las cancelaciones de vuelos (el vuelo no se va a concretar), las pérdidas de equipajes y la sobreventa: se venden más boletos que el número de asientos disponibles en la aeronave.

Por esta razón, los reclamos van en aumento. En el 2017 sumaron 4,917 reclamos contra aerolíneas, en 2018 ascendieron a 6,440; y de enero a agosto del 2019 fueron 3,675. “El rango de incremento es de 15 a 20% anual”, comenta Gagliuffi.

Un paso más allá van quienes presentan una denuncia formal ante Indecopi. En el 2017 se recibieron 2,565 denuncias, al año siguiente fueron 2,400 y a agosto del presente año ya suman 2,057. “Podrían ser muchas más (las denuncias), pero lo que ocurre en la práctica es que el Indecopi ha venido trabajando en solucionar in situ los problemas”, explica.

De demostrarse la responsabilidad de la empresa, esta recibe una sanción que puede traducirse en una elevada multa. Así, entre el 2017 y el 2019, la aerolínea más sancionada en el país es Latam Airlines Perú S.A. (Latam), con 354 sanciones acumuladas en este periodo, lo que equivale a multas por alrededor de S/ 5 millones (1,234 UIT), de acuerdo con el portal del Indecopi.

Entre las aerolíneas más sancionadas le siguen LC Busre S.A.C., con 175 sanciones por S/ 3′500,000 (839 UIT) y Avianca, con 120 sanciones por S/ 1′402,800.

Sanciones y multas impuestas contra aerolíneas entre 2017 y 2019. (Fuente: Indecopi)

En conjunto, durante el 2017 se impusieron 201 sanciones a aerolíneas, en el 2018 fueron 383 y de enero a agosto del 2019 ya suman 411 casos por 1184 UIT de multas impuestas. “Cada sanción se impone no por un pasajero, sino por cada vuelo o conjunto de vuelos de una una aerolínea. Aquí están comprendidos miles de miles de pasajeros”, explicó el presidente de Indecopi.

Para hacerle frente a esta situación, Indecopi anunció una alianza con las cuatro empresas concesionarias de los 24 aeropuertos del país para brindarle información a las personas que acuden a estos terminales, sobre sus derechos como usuarios del servicio de transporte aéreo, a través de spots, módulos informativos y paneles.

“Queremos darle información a la gente constantemente para que sepa en qué casos puede reclamar y en cuáles no. Por ejemplo, si quieren reclamar porque se suspendió un vuelo y quieren que les den alimentación, hospedaje y demás; eso dependerá de que esa suspensión sea responsabilidad de la aerolínea. Pero si la aerolínea lo está suspendiendo (el vuelo), porque no puede despegar, porque si despega pone en riesgo el vuelo, entonces (la responsabilidad) no es atribuible a ellos”, sostuvo.