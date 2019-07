Congreso busca desviar el 50% del IR de generadoras eléctricas a regiones

El congresista fujimorista Mario Mantilla presentó un proyecto de ley al Parlamento, que busca destinar a los gobiernos subnacionales el 50% de lo declarado por Impuesto a la Renta (IR) de todas las empresas de generación de energía eléctrica, excepto cuando los concesionarios utilicen el agua para dicha generación (porque estos ya pagan canon).

Según se explica en el proyecto "ley de la participación en renta de empresas de generación de energía eléctrica", el negocio de generación está sujeto al régimen tributario donde se aplica una tasa de 29.5% por concepto del IR.

En este contexto, el artículo 12 de la Ley del Canon establece la creación del canon para la explotación de los recursos hidroenergéticos que se compone del 50% del total de los ingresos y rentas pagado por los concesionarios que utilicen el recurso hídrico para la generación de energía; pero no se incluye a los que utilizan otras fuentes.

"Hoy día el Perú no cuenta con un gran número de empresas dedicadas a ese rubro (generación de energía que no use el recurso hídrico), más bien es bastante reducido, por ende los montos que percibe el Estado por IR declarados por ellas no reportan un ingreso significativo; pero, con el transcurrir del tiempo se espera que la inversión aumente, por ello, es recomendable destinar un porcentaje a los gobiernos subnacionales ", anota el texto.

Cabe recordar, que esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, llamó la atención a las gobernadores regionales y alcaldes por la baja ejecución de su presupuesto, que junio solo se ha ejecutado 20%.