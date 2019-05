María Isabel León se alista para viajar a Apurímac. Va a conocer la mina Las Bambas . “Quiero ver de cerca qué está pasando”, sostiene en diálogo con Gestión a 20 días de haber asumido el cargo.

La nueva presidenta de la Confiep ha empezado a elaborar una agenda para el primer diálogo que pretende tener con el Gobierno. “También he pedido una reunión a los sindicatos”, recuerda. “Pero no me han dado cita”, añade.

El presidente Vizcarra fue a su juramentación, ¿pero cuándo tendrán una reunión formal?

Estamos haciéndole llegar hoy (ayer) una solicitud formal. El día de la juramentación, hablamos de lo importante que era seguir con el diálogo con el empresariado. Nosotros promovemos el crecimiento del país a través de la inversión privada. Tenemos que, necesariamente, coordinar las acciones que el país necesite para destrabar proyectos o identificar cuellos de botella.

¿Le van a llevar algún planteamiento al Gobierno?

Estamos en este momento elaborando un documento que hemos denominado Agenda País, que recoge de nuestros 21 gremios asociados todas las necesidades que tienen, así como los proyectos en cartera que están trabados.

¿Parte de su propuesta incluye destrabar normas?

Vamos a plantear destrabar normas puntuales en sectores de la economía.

¿Qué proyectos deben tener prioridad?

Hay muchos que ya están en ejecución y otros por salir. Hay otros en los que falta voluntad política, como Tía María, que está ya listo, que ya tiene el EIA, lo único que falta es que el Gobierno le dé el permiso de construcción. Entiendo que los proyectos deben ser consensuados con la población, y en el caso de Tía María esta tarea ya se hizo.

¿El Gobierno tiene miedo de decidir?

Habría que preguntarle al Gobierno.

¿Por qué la demora?

Hay una indecisión. No sé qué se espera. Si es la aceptación social, cómo la van a medir, qué indicadores están usando.

¿Nota indecisión del Gobierno en otras acciones?

Lo que quisiera sentir es que el Gobierno sea más promotor de la inversión.

¿No lo siente?

No lo siento. Los gobiernos están elegidos para regular y promover la inversión. Se trata de un asunto constitucional.

¿Ve una actitud promotora de la inversión de parte del Congreso?

No creo que al Congreso le corresponda esta tarea. En todo caso, nos preocupa que se emitan leyes que sean muy populistas o que generen más burocracia.

¿Es populista la norma sobre la elusión tributaria?

Estoy a la espera de que el decreto legislativo pueda ser revisado por el Congreso. La Confiep ya dijo que no estamos en contra de la norma, pero elusión no es igual que evasión. La elusión se va a regular recién. Lo que no se puede hacer es una norma retroactiva. Esto no implica que no se cobren deudas que estén en procesos judiciales. Todas las deudas que la Sunat ha identificado las empresas la tendrán que pagar.

Si se aprobara tal como está, ¿la demandarían ante el TC?

No quisiera adelantarme a escenarios. Espero que el Congreso haga su tarea de control del decreto

¿Le preocupa alguna otra norma?

Me viene a la mente la norma que regula la facturación. Me parece bien que haya una ley que evite los abusos de la gran empresa con las mypes en el pago de facturas.

¿Qué cuestionan entonces?

Lo que se cuestiona es que si ambas partes acuerdan un plazo para el pago, y este no se ejecuta y acuerdan uno mayor, este deba ser registrado en alguna entidad pública y someterse a la observación de un burócrata. En este punto, expresamos nuestra preocupación, no sobre el plazo de pago, sino sobre la modalidad que se crea si se amplía el periodo. Acá se estaría creando una nueva barrera burocrática.

¿Le preocupa el proyecto de amnistía para un grupo de comuneros de Las Bambas?

He manifestado mi extrañeza ante este tipo de leyes, que creo que son inconstitucionales. El Congreso puede dar amnistía, pero los proyectos deben guardar respeto de otros derechos constitucionales. Aquí se hace una ley con nombre propio y eso no lo faculta la Constitución.

¿Los ministros son promotores de la inversión?

Cada ministro tiene un rol protagónico especial en su sector. La ministra de Trabajo la veo con gran expectativa. Yo participo en el Consejo Nacional del Trabajo y la veo muy dinámica y ordenada en sus ideas. No la veo inclinada ni hacia los sindicatos ni a los empresarios.

¿Está haciendo un buen papel el ministro de Economía?

Está haciendo un trabajo importante. Nos vamos a reunir con él.

Pero hay quienes consideran que no se ha hecho lo suficiente para un mayor crecimiento.

Sé que no es un consuelo decir que el Perú sube a tasas superiores a las de la región. Creo que podemos hacer mucho por crecer por encima del 4%. Pero para poder hacerlo, el sector privado, que aporta el 80% del PBI, es el que para la olla, y necesitamos que los proyectos de inversión privada puedan ser entendidos y acompañados por el Estado. El Estado no tiene dinero para aportar esa infraestructura que necesita el

¿Qué evaluación hace de la ministra de Educación?

Hay que seguir evaluándola, tiene poco tiempo en el cargo. Ella fue interpelada por un tema que no correspondía a su gestión. Yo hago un llamado de atención a la prudencia, los textos escolares deben ser redactados de manera respetuosa y correcta. Ello ha sido recogido por la ministra y el presidente. Más allá de los textos escolares, la ministra es una persona preparada que conoce el sector.

¿Cuál es la labor de los gremios empresariales respecto a la lucha contra la corrupción?

Para que haya corrupción debe haber dos personas: una que corrompe y otra que se deja corromper, y la corrupción no es “made in Perú”. El mundo entero está sumergido en actos de corrupción y tenemos casos emblemáticos.

¿Como el de Lava Jato?

Pero Lava Jato no es lo último que va a haber. Hay casos en Alemania, que es un país desarrollado donde ha habido empresas como Siemens que ha estado vinculada a un tema enorme de corrupción. Lo que quiero decir es que debemos hacer algo más para cambiar la corrupción, no solo gestos del empresariado a través de programas como Cero Soborno, sino también con el Consejo Privado Anticorrupción.

¿De qué forma?

Hay muchas iniciativas de las empresas que, como un mea culpa, buscan generar procesos nuevos dentro de sus propias organizaciones que las hagan éticas y transparentes.

¿Qué pasa con los códigos de ética de las empresas?

Las empresas hacen sus códigos de ética más rigurosos y son más cuidadosas en el proceso de contratación, pero en el sector público necesitamos ver lo mismo también. La corrupción no solo viene de las empresas sino también viene de la ambición de generar ingresos de manera incorrecta.

Las empresas investigadas en el “club de la construcción” son todavía miembros de Capeco. ¿Deberían por lo menos ser suspendidas?

Las grandes empresas brasileñas que están inmersas en Lava Jato han sido retiradas del gremio donde estaban afiliadas, que es AFIN y Capeco, ya no participan, están fuera. Capeco ha tenido una situación especial porque estas empresas son afiliadas a este gremio.

¿Qué está haciendo Capeco?

Están preocupada en el tema de la corrupción. Hay elecciones a fin de mes. Hay la voluntad, lo hemos conversado con el presidente de Capeco, de revisar estos estatutos y códigos de ética para separar a toda empresa que pueda estar involucrada, para no mezclarla con la reputación de las demás, pero sobre todo hay que garantizar la presunción de inocencia.

¿Sería correcto suspenderlas al menos hasta que duren las investigaciones?

Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y créame que el presidente de Capeco también. Tienen que encontrar ellos dentro de su organización la forma para que esto se pueda llevar adelante. Lo ideal es que cualquier persona involucrada en actos de corrupción dé un paso al costado para no perjudicar la reputación de las demás.

¿Eso significa modificar los códigos de ética?

Definitivamente. En eso está trabajando Capeco.

¿Otros gremios también deben revisar sus códigos de ética?

Claro. Mi gestión empezó el primero de mayo y lo primero que hemos hecho en el comité ejecutivo es formar nuevos comités. Uno de ellos es el de ética.

¿Quién lo va a presidir?

Está formado por los past president. Lo va a presidir Roque Benavides. Tenemos un reglamento además. Hemos activado este comité de ética y queremos revisar todos los códigos que están vigentes. Queremos lograr que haya una segunda instancia también que pueda evaluar cualquier acto de corrupción.

El comité de ética va a estar formado por past presidents, pero algunos han sido citados por la Fiscalía, e incluso uno está con impedimento de salida…

Son past presidents y no están cuestionados. A ver, vamos a poner las cosas en orden. El tema de la investigación sobre los aportes a las campañas políticas y en el que se ha visto inmerso de manera indebida la Confiep, es un tema diferente. Hemos señalado que nosotros no hemos hecho ningún aporte a ninguna campaña. El caso está en investigación.

El fiscal Juárez pidió incorporar penalmente a 16 empresas por el “club de la construcción”. Si son incorporadas, aun sin un juicio, estas podrían dejar de contratar con el Estado…

Nosotros no protegemos a empresas corruptas, que eso quede claro. Se trata de cumplir un principio de legalidad. No podemos patear el tablero y hacer cosas ilegales, tenemos que seguir el cauce de la ley. Si existe alguna empresa involucrada en actos de corrupción, existe la presunción de inocencia. Hay que probar primero si las empresas cometieron ilícitos o no.

¿Pero deben ser sancionadas?

Hagamos las cosas bien. Si las empresas son denunciadas y se demuestra que son corruptas, que reciban todo el peso de la ley. Que se les sancione. Si la ley dice que no deben contratar con el Estado, tenemos que cumplir la ley, y si la ley no lo dice, habrá que dejar que estas empresas terminen de cumplir sus contratos firmados.

Hoja de Vida Nombre: María Isabel León Klenke.

Profesión: Licenciada en Educación (Universidad Cayetano Heredia).

Posgrado: Magíster en Gerencia Social (PUCP).

Cargo: Presidenta de Confiep. Además es directora de IPAE y miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE).

“Los gobiernos, ministerios y alcaldías, que manejan contratos públicos, deben tener un gesto de transparencia y de cambio”.

“El país necesita recuperar valores, sensibilidad y cumplimiento del principio de legalidad. Las protestas sociales son derechos, pero no deben violar los de otros”.