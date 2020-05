La presidenta de la Confiep, María Isabel León, aclaró sus últimas declaraciones en la que calificó como un ‘exceso’ los requisitos solicitados en el protocolo sanitario del Ministerio de Salud para las empresas de la fase I de reactivación económica, la que generó una serie de críticas.

¿Qué dijo? En concreto: “El documento está lleno de requisitos, parece para un país europeo. Está lleno de fichas que hay que llenar. Se pide que haya enfermeras en centros de trabajo con más de 20 trabajadores y un médico en centros de trabajo con más de 100 trabajadores. Esto es difícil de cumplir en este contexto con la falta de médicos que tiene el país. Lo que se tiene que hacer es que los trabajos tengan acceso a los centros de salud de su jurisdicción”, indicó.

En declaraciones realizada a RPP esta mañana, precisó que estas palabras fueron mal interpretadas.

“A lo que yo me refería no a descalificar ni a criticar el protocolo que ha emitido el Minsa, sino a comentar algunos puntos de un documento que tiene 28 páginas. Hacía dos observaciones que se han elevado al Ministerio de la Produccion y al Minsa relacionadas con el tema de la obesidad que está incorporado como grupo de riesgo de las personas, no estando incluida en las recomendaciones de la OMS, y como la exigencia de tener enfermeras en espacios con 20 trabajadores o médicos en empresas de más de 100 trabajadores. No por la gran empresa si no por las pequeñas empresas que van a encontrar un escollo para iniciar sus actividades”, dijo.

Agregó que estos dos puntos no son críticas hacia el Ejecutivo, sino que se buscó algunas observaciones.

“Mi frase (sobre que el protocolo está lleno de requisitos, que parece para un país europeo) iba -lamento mucho si es que no fue entendida en su medida- en el sentido de que estas observaciones no iban recogidas, en el sentido de la realidad nacional ya que la mayor parte de la población es hoy llenita, y si hacemos una comparación de nuestra talla con nuestro peso probablemente nos acerquemos al indice de masa corporal 1 que no reviste de una gravedad para dejar a las personas sin que tengan acceso a un puesto de trabajo”, agregó.

Cabe aclarar que la ministra de la Producción aseveró que en efecto, las personas con obesidad 1, no son personas de riesgo para el Covid-19. Sin embargo, subrayó que en Perú -de acuerdo a datos del Minsa- el 30% de los pacientes que llegaron a cuidados intensivos y a usar un respirador tenían obesidad 1 por lo que se decidió incluirlos en los protocolos del Minsa como personal de riesgo .