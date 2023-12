Cada vez es más frecuente escuchar sobre los criterios ESG, es decir sobre tres componentes clave: ambientales, sociales y de gobernanza. En esta ocasión, el foco recae en la parte de gobernanza, para lo cual Gestión organizó un evento virtual de la Comunidad ESG, una iniciativa respaldada por este medio de comunicación, teniendo como aliados a Coca-Cola y Pacífico Seguros.

En el evento del 30 de noviembre del 2023, se presentó la mesa temática “Gobernanza ESG en las empresas: una mirada más allá del directorio”, que tuvo como ponente a Giacomo Zolezzi, director de operaciones de Perú Sostenible; donde participaron Verónica Bonifaz, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Perú y Ecuador y Melissa García, gerente de Marketing, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros.

Zolezzi recordó que existen riesgos constantes por los que atraviesan -y van a seguir atravesando- las empresas: inestabilidad política, pandemia, climas extremos, pérdida de biodiversidad. En este contexto, la expectativa de los stakeholders sobre los negocios para hacer frente a este tipo de riesgos cada vez será mayor.

El modelo de las tres líneas

Es así que, consideró, hay que plantearse como compañía una correcta gestión de riesgos y tener claro como enfrentarlos. Por eso, expuso sobre el “Modelo de las Tres Líneas de Defensa“ propuesto por el Instituto de Auditories Internos y el modelo ESG que ya es relativamente conocido.

Bajo el modelo se proponen tres grandes grupos: el organismo de gobierno, la dirección y la auditoría interna . El organismo de gobierno, comentó Zolezzi, es el encargado de colocar los objetivos y la dirección de la compañía, velar que sea íntegra, un poder de liderazgo que pueda aterrizar a la cultura de la organización de una mnera estructurada y adecuada para llegar no solo a la primera línea de dirección, de gerencias, “sino a la base de la operación”.

“Todo eso bajarlo a la línea de la dirección donde está la parte más ejecutiva, donde la importancia es que haya una acción adecuada para alcanzar los objetivos. En una primera línea se pone a disposición productos y servicios al cliente y también se evalúa el riesgo de los mismos; y tienes una segunda línea dentro de esa dirección que te ayuda en la supervisión y en la revisión de indicadores materiales relacionados al riesgo que puede incurrir la organización”, dijo.

La dirección tiene un trabajo de alineamiento con la auditoría interna que, anotó, es clave porque asegura esa independencia objetiva en la que se puede trabajar en el asesoramiento en cuanto a la dirección, al ente ejecutivo, como al organismo de gobierno informado sobre cómo va actuando la parte ejecutiva.

“Es clave todo esto para asegurar un modelo de negocio que esté preparado para el futuro”, subrayó.

Pero para que esté preparado hay que incluir indicadores ESG. ¿Cómo hacerlo? Es importante lo que revela un estudio del WBCSD llamado “Incorporando incorporaciones ESG y de sostenibilidad en el modelo de tres líneas”.

“Prioridades a considerar en el proceso de adhesión de una estrategia ESG y de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones de gobierno. Son siete las grandes consideraciones del proceso de adherencia a la estrategia ESG”, comenta.

Estas son: cambio en el comportamiento y cultura organizacional, porque si se va a “incorporar indicadores ESG tiene que haber una transformación cultural íntegra de toda la organización de todos los niveles”; el nivel de madurez de la organización, pues “no se puede tratar a una mediana empresa como una gran corporación, los niveles de relacionamiento son distintos”; el alineamiento entre temas materiales ESG y factores de riesgo; evaluación del panorama regulatorio y divulgación voluntaria; compromisos carbono-neutrales y positivos para la naturaleza; presión de inversionistas y otros stakeholders.

A esto se suma reputación y confianza. “Creo que ha sido un factor importante para el tema de la adherencia y porque sabe que los stakeholder y consumidores empiezan a tener más conocimiento sobre las incidencias de sus negocios y cómo estas vienen desarrollandose”, refirió.

Zolezzi recordó que en un estudio a 170 empresas globales, se identificó que el 35% de estas compañías no tenían una alineación entre los riesgos que se ejecutan en la alta cúpula de la gobernanza y los reportes de sostenibilidad que establecían y publicaban al público. “El riesgo no está alineado a los indicadores ESG y eso en un sentido de gestión y revisión del proceso material de sostenibilidad que no está siendo incorporado”, puntualizó. Pero, el 8% de las empresas tenían una alineación total.

Modelo de tres líneas de defensa, ESG. FUENTE: Perú Sostenible