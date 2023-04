Entre enero y febrero del 2023, las agroexportaciones alcanzaron un valor de US$ 1,681 millones, lo que demuestra que hubo un crecimiento del 0.9% con respecto al mismo periodo de 2022, según cifras de la Sunat, informó ComexPerú.

Si nos enfocamos en las agroexportaciones no tradicionales, las de mayor valor agregado, el crecimiento es aún mayor.

¿Qué valor tuvieron las agroexportaciones no tradicionales?

De acuerdo a ComexPerú, las agroexportaciones no tradicionales, en el periodo de enero y febrero de 2023, sumaron un valor de US$ 1,589 millones, lo que reflejó un incremento del 12.6% con respecto al mismo periodo de 2022, y un crecimiento promedio anual del 9.5% desde 2014.

Imagen: Comex Perú

¿Cuáles fueron los principales destinos de las agroexportaciones?

Los principales destinos, a febrero de 2023, lo lidera EE..UU: con un valor de US$ 647 millones y un incremento del 19.4%. Luego, en segundo lugar, Países Bajos (US$ 199 millones, 6.6%) México (US$ 78.6 millones, 53.6%) y China (US$ 73.1 millones, 11.3%).

Cabe destacar, que estos cuatro países concentran el 62.8% del total de nuestras exportaciones del rubro al mundo.

Imagen: Comex Perú

Los departamentos que contribuyeron en los envíos

Ica es uno de los departamentos que lideró los envíos al exterior: alcanzó un valor de US$583 millones en las agroexportaciones no tradicionales, un 18.8% más que el año pasado.

Luego está Piura (US$ 256 millones, 3.1%), Lima (US$ 219 millones, 9.4%), La Libertad (US$ 217 millones, 12.6%) y por último Lambayeque (US$ 111 millones, 28.8%).

¿Cuáles fueron los productos que impulsaron las exportaciones? Primero están las uvas frescas, que alcanzaron envíos por US$ 637 millones y un incremento del 24%.

Le siguen los mangos y mangostanes frescos (US$ 144 millones, 2.9%), los arándanos (US$ 131 millones, 25.3%), los espárragos (US$ 43.7, 24.8%) y las paltas frescas (US$ 43.5 millones, 35.4%).

Imagen: Comex Perú

