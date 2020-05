Ante la parcial paralización de las negociaciones de nuevos acuerdos bilaterales, los esfuerzos del país en el campo del comercio exterior se concentran en optimizar los tratados de libre comercio (TLC) con sus principales socios comerciales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, con el fin de que reconozcan las versiones digitales de los documentos de certificación de los productos que Perú envía durante la pandemia del coronavirus.

“No es que no se esté haciendo nada con los tratados, sino que se está priorizando, se está maximizando, el uso y la rentabilidad de los que ya tenemos vigentes. Es lo que se quiere ahora y se está trabajando en potenciar su uso. Principalmente de los tratados con los Estados Unidos, China y la Unión Europea”, indicó Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En el contexto de la pandemia del coronavirus, el Gobierno peruano busca digitalizar la mayor parte de sus procesos documentarios de comercio exterior, con el fin de reducir el contacto entre las personas que participan en la cadena logística, tal como lo ha establecido en el Decreto Legislativo Nº 1492, emitido el último domingo.

Por su parte, Carlos Gonzales, gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Extortadores indicó que "uno de los principales problemas que se presentaron fue que los socios comerciales del Perú exigían certificados de origen de los productos o certificados fitosanitarios en su versión física. “Esto se puso en revisión y se hizo necesario admitir fotocopias o documentos digitales, para viabilizar el comercio entre ambas partes de los TLC”, comentó.

En esta tarea, se ha logrado grandes avances en las conversaciones con China y los Estados Unidos, que ya están recibiendo las versiones digitales de estos documentos. “Este proceso está agilizándose en relación con todos los países que son socios comerciales del Perú”, agregó Gonzales.

Posada detalló que los documentos que usualmente se presentan en formato físico son el certificado de origen, el certificado sanitario del Senasa y el certificado de Sanipes para la exportación pesquera. “Lo que se está buscando es que esa documentación electrónica valga lo mismo que el documento físico”, manifestó.

Sin embargo, se han presentado dificultades en las aduanas de varios países de la Unión Europea, entre ellos Italia, Austria y Bélgica, que se niegan a admitir la documentación electrónica. “Todavía están buscando el documento físico y eso ha generado problemas operativos”, comenta.

En dichos casos, los productos peruanos llegan a ingresar a su destino, pero estas exportaciones no se acogen a los beneficios del TLC del Perú con la Unión Europea, y por ende no reciben los desgravámenes arancelarios que hubieran correspondido.

Por otro lado, indicó que las negociaciones para los nuevos tratados de libre comercio, con países como la India o Rusia, no han continuado con el ritmo que se mantenía debido a que no se pueden realizar reuniones presenciales y que en esta coyuntura no son considerados una prioridad, por lo que, estima, ninguno se cerrará antes de que termine la pandemia.

“Al no ser algo netamente prioritario hoy en día, yo creo que no van a retomarse en sentido completo hasta que acabe la situación de crisis que estamos viviendo a nivel mundial”, sostiene Posada Ugaz.