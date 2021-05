El impacto de la crisis sanitaria y económica ocasionó que el 30.1% de la población peruana se ubique en condición de pobreza (monetaria) en el 2020 (pobres extremos y no extremos), un incremento de casi 10 puntos porcentuales (pp) respecto al 2019. Además, la población vulnerable -peruanos que podrían caer en pobreza- pasó de 34% a 35.5% el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El golpe de la pandemia del COVID-19 fue tan grande, que incluso la población no pobre y no vulnerable también se vio afectada. “Si consideramos que la clase media se caracteriza por haber superado los riesgos de pobreza, constatamos que ella se ha reducido considerablemente, pasando de 46% en 2019 a 34% en 2020”, mostró en una presentación Javier Herrera, director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IDR), en el evento de Diálogos CIES Perú Sostenible.

Si se toma la data de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI, se obtiene que aproximadamente la clase media pasó de casi 15 millones a 11.3 millones el año pasado, es decir, 3.6 millones menos.

“El choque ha sido de tal amplitud que la paralización de la actividad económica -impuesta durante la pandemia- ha tenido una consecuencia muy fuerte sobre el empleo, no solo en tasas de desempleo que han aumentado, sino también en una reducción de la masa salarial; el número de perceptores de ingresos de los hogares disminuyó, muchos tuvieron que estar en situación de inactividad. Esa pérdida de masa salarial no se ha recuperado y esto implica que hogares no pobres han pasado a situación de pobreza”, refirió.

Herrera mencionó que no será tarea fácil volver a las cifras prepandemia, en línea con un rezago de la recuperación de la masa salarial, respecto al rebote del PBI esperado para este año. Agregó que parte de la clase media era una “ilusión”.

“Esta expansión económica ha sido real en buena parte pero también tiene una buena parte de ‘ilusión’, de pensar que era una clase media consolidada, que no iba a volver a caer en pobreza, pero ha bastado esta pandemia para que dramáticamente regrese o caiga en situación de pobreza”, subrayó.

Vulnerabilidad de ingresos

Dante Carhuavilca, jefe del INEI, señaló que los no pobres en el país representan el 69.9% de la población en el 2020, pero parte de este grupo podría caer en pobreza. En detalle, los vulnerables son el 35.5% del total de peruanos. “Es decir, 3.5 peruanos de diez son no pobres vulnerables”, señaló.

En otro momento, explicó que el nivel del gasto promedio por persona cayó en 16% el año pasado. “En los últimos 10 años, el gasto por habitante venía subiendo permanentemente, pero en el 2020 por la pandemia se redujo”, refirió. Además, el ingreso se contrajo en 20.8% en el 2020. “Esto, indudablemente, impacta en el consumo, pobreza y condiciones bajas en el hogar”, puntualizó.

“Tenemos programas sociales como Pensión 65, Juntos, Beca 18, entre otros; son programas que ya existen y necesitan ser ampliados”.

Javier Herrera, Instituto de Investigación para el Desarrollo

Medidas para reactivar economía familiar

Paquete. La primera ministra, Violeta Bermúdez, refirió que la pobreza monetaria se agudizó por la pandemia; en este contexto, refirió que las cifras muestran una gran fragilidad en la sostenibilidad de los ingresos y por ello el próximo miércoles -incluso antes- presentarán un paquete de medidas complementarias que van orientadas a reactivar la economía de las familias.