Continúa cerrada. Ursula Zavaleta, administradora de Cámara de Comercio y la Producción de Puno, comentó que la frontera peruano-boliviana en Desaguadero continúa cerrada –sumando en total seis días paradas- y sin atisbo de solución a la vista.

La Aduana boliviana –como se recuerda- decidió cerrar la frontera desde el martes 12 de noviembre.

La representante gremial recordó que tampoco se tiene previsto una fecha para retomar la reunión que se había suspendido –el último viernes- con representantes de Aduanas, Relaciones Exteriores y Senasa.

¿Cuánto se podría perder si el panorama persiste? Al respecto, la administradora dijo que se podrían perder cerca de US$ 2 millones diarios –por lo que se habrían perdido tras seis días cerrada cerca de US$ 12 millones- debido a que productos como barras de fierro, cemento y plástico no pueden cruzar la frontera.

No obstante, existe el riesgo de que las pérdidas mensuales alcancen los US$ 60 millones dado que para el envió de productos como barras de fierro, cemento y plástico no pueden cruzar la frontera ya que para su traslado se usa el Centro Binacional Integrado de Atención de Frontera (Cebaf) Desaguadero.

Aunque -comentó Zavaleta- las pérdidas podrían ser más si se toma en cuenta los productos comestibles como papa, cebolla o frutas, porque “los comerciantes no utilizan los depósitos aduaneros del Cebaf”, agregó.

Otros empresarios también están padeciendo por la situación política que atraviesa Bolivia como lo de Moquegua. Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ilo, Alberto Portugal Vélez, la crisis en el vecino país está ocasionando que proyectos binacionales se vean retrasados en su impulso y en el avance de sus estudios.

Uno de ellos es el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), que pretende enlazar los océanos Pacífico y Atlántico a través de los puertos de Ilo (Perú) y Santos (Brasil), atravesando el territorio boliviano a lo largo de aproximadamente 3,755 kilómetros.

En junio pasado, los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Bolivia, Evo Morales, encabezaron el V Gabinete Binacional en el puerto de Ilo. En este, asumieron compromisos para poner mayor interés y voluntad de ambos gobiernos para hacer realidad este proyecto.

Portugal señaló que los estudios están casi concluidos dado que Bolivia hizo el trabajo a través de una consultora española y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La consultora concluyó que, de acuerdo al trazado, el Tren Bioceánico debe converger en Ilo, en la región Moquegua. Por el lado peruano, también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mandó a otra consultora a ejecutar un estudio, cuyas conclusiones aún no se conocen. El empresario sostiene que la ejecución de este corredor es importante, porque no solo comunica a varias regiones de los tres países, sino que permitiría la fluidez en el tránsito de la mercancía.

Otra iniciativa que se proyectaba y que ahora se ve postergada es el gasoducto boliviano . El ducto se planea construir desde Tarija hasta Ilo. Alberto Portugal espera que la estabilidad social y política en Bolivia se restablezca pronto y así se puedan retomar estos y otros proyectos que implican el desarrollo de ambos países. No cree que la línea ideológica de las futuras autoridades bolivianas descarte reanudar el impulso de los proyectos binacionales.