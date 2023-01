Un tema pendiente -aún- es la “aclaración” solicitada por el concesionario de la obra al tribunal arbitral, la que espera se emita a fines de enero.

Mientras eso ocurre, en diálogo con Gestión, el nuevo gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), Carlos Pagador, adelantó que se está evaluando los mecanismos por el cual se concluya el 30% que falta de la presa Palo Redondo.

Lo que se ha decidido -conjuntamente con el Ejecutivo, tomando en cuenta que el concedente actualmente es el Ministerio de Agricultura (Midagri)- es que está termine como obra pública. Lo que falta definir -dijo- es bajo qué modalidad: si será como G2G (gobierno a gobierno) o una licitación pública internacional.

Además se va solicitar al Ejecutivo -una vez que se tenga la aprobación del Consejo Regional de Arequipa- que la obra retorne (como concedente) al Gobierno Regional de La Libertad.

“Respecto a la presa Palo Redondo se ha decidido (con el Ejecutivo) que se termine como obra pública. Respecto a la modalidad aún no se ha definido, por el contrario estamos coordinándolo, en un par de semanas, en un comité técnico que el Gobierno Nacional está convocando. Actualmente estamos coordinando algunos trabajos previos ya que el laudo arbitral, que termino con la resolución de la concesión, conlleva a la ejecución de una carta fianza y al pago de una valorización al concesionario”, explicó el funcionario.

¿Existe el riesgo de judicialización lo que trabaría Chavimochic? Odebrecht no ha renunciado a esa posibilidad

En teoría existe riesgo. Sin embargo, en el tema práctico, creo que pueden ir por dos cuerdas el tema técnico/legal y el reinicio de la obra. Si existe el riesgo en el papel, pero lo podemos manejar de manera separada.

¿Cómo avanza el pedido para que la obra retorne a Gore La Libertad?

El PECH ya solicitó al Consejo Regional (para que lo debata y apruebe). Ya he coordinado con el gerente general de la región para que esta (solicitud) se agende dentro del Consejo. Lo estamos manejando con cierta holgura ya que esto va a tomar un poco de tiempo, lo importante es que -para efectos prácticos- tenemos este tiempo para acabar con la liquidación del laudo y segundo, para hacer el expediente técnico de saldo de obra así como manejar el proceso de licitación porque estaríamos recibiendo el dinero el próximo año. Tenemos el tiempo suficiente para que el 2024 se

inicie el proceso de licitación, con los recursos económicos necesarios.

¿Cuánto presupuesto va a demandar terminar el 30% de la presa Palo Redondo?

La obra al 2013 estaba (valorizada) en US$ 374 millones y hasta la fecha se ha pagado US$ 220 millones en diferentes años. Estoy hablando de dólares nominales/corrientes y con el laudo se le está reconociendo (al concesionario) más o menos US$ 25 millones, que significarían unos US$ 250 millones actualizados (lo que se ha gastado). Se necesitaría -aunque todavía me falta afinar el monto final- unos US$ 200 millones más.

¿Cómo se va a financiar?

Lo más probable es que sea con endeudamiento externo y sigamos con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). (Los US$ 200 millones) Es lo que hemos estimado por el momento, por supuesto hay que hacer el balance de obra, sacar el saldo que falta ejecutar, actualizarlo, ver el tema de seguros ya que el nuevo contratista que haga la obra si bien va ejecutar el 30%, tiene que responsabilizarse del 100% lo que también tiene un costo de garantía, de seguros. Cálculo que será en ese orden.

¿Están haciendo un peritaje preliminar? ¿Qué resultados les ha arrojado?

Ya se ha hecho un diagnóstico por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sin embargo, estamos preveyendo hacer uno de mayor intensidad, Seguramente que de aquí, a dos semanas, cono lo ha previsto el premier nos reuniremos para que, en un trabajo técnico, decidíamos si se mantiena como concedente el Midagri o retorna a Gore La Libertad asi como la modalidad para el 30%, si va ser gobierno a gobierno o una licitación pública internacional, que sería lo más apropiado.

Respecto al segundo componente, el canal Madre, ¿se ha decidido cómo se va a desarrrollar?

La idea es que esta sea financiado con un privado, todavía estamos analizando la posibilidad de hacerla vía APP o como una iniciativa privada. Esta última posibilidad no está descartada.

¿Cuándo empezarían las obras de Palo Redondo?

Normalmente un proceso de licitación demora unos tres meses aproximadamente. Esperamos que un año y seis meses la obra este terminada. Recuerde que esta es una obra compleja, que ya esta avanzada. Podemos iniciar (el proceso) en el 2024 y para que el 2025 este operativa.