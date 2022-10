El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sostuvo hoy que el Gobierno está trabajando en liquidar la obra restante del proyecto Chavimochic III y que se ejecute el saldo restante de la presa Palo Redondo.

“En cuanto a Chavimochic, es cierto que se declaró desierto el contrato, pero nosotros hemos empezado a trabajar para que se liquide la obra y se ejecute el saldo que falta por terminar (de Palo Redondo). Esto se hará lo antes posible”, señaló durante la conferencia de prensa.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego(Midagri), Jenny Ocampo Escalante, aseguró ayer que las obras para concluir la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic se reiniciarán en el 2023.

“Nosotros lo que podemos, en base a lo que está actualmente, es garantizar que en el 2023 vamos a tener el reinicio de la obra de Chavimochic”, afirmó.

Por otro lado, es importante mencionar que Torres informó el lunes pasado que el Tribunal Arbitral había resuelto el contrato con la concesionaria, con lo cual se cerró la posibilidad de una nueva adenda y se abre paso a otro proceso de licitación.

“Tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo, porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior decía voy a ir preso si confirmo esto. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer la dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que ya no hay más adenda”, dijo durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto.

En esa línea, el premier manifestó que desde el Ejecutivo se redoblarán esfuerzos para concesionar el saldo de obra que resta en los avances de la presa de Palo Redondo.

“Inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar para concesionar el saldo de obra que queda (de Palo Redondo), el 30% que queda y llevar a cabo inmediatamente eso”, finalizó.

