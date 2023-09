Las exportaciones peruanas se encontraron en positivo hasta la última semana de julio, tras alcanzar un total de US$ 4,998 millones, lo que representó un aumento del 6% respecto al mismo periodo del 2022.

La información del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) señaló que este resultado positivo se debió principalmente al sector minero.

“Las exportaciones (del sector minero) acumularon el 66% de la participación del valor total exportado, tras sumar US$ 3,306 millones, reportando un crecimiento del 32%”, apuntó Carlos Posada, director ejecutivo de Idexcam.

De acuerdo a la información de la CCL, los minerales más exportados de este sector fueron el cobre y sus concentrados, con envíos totales por 806,280 toneladas (32% más) de un costo de US$ 1,613 millones (un 43% más).

Según la CCL, este incremento fue influenciado principalmente por la mayor demanda de China y en menor medida por Japón y Corea del Sur.

Otros sectores

La información del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima reveló que otro sector importante fue el de exportaciones peruanas no tradicionales, que presentó un retroceso del 6% respecto a julio del 2022, con US$ 639 millones.

Entre las líneas de producto que cayeron figuran mandarinas frescas al totalizar 35,378 toneladas por US$ 44 millones. Este resultado se explica en menores envíos hacia Estados Unidos al sumar 21,086 toneladas por US$ 25 millones; Reino Unido, 2 504 toneladas por US$ 3 millones; y Canadá, con 1,442 toneladas por US$ 2 millones.

Asimismo, las exportaciones de arándanos frescos reportaron una disminución tras registrar 6,104 toneladas por US$ 37 millones, una caída que se explica por menores envíos a Estados Unidos (1,750 toneladas por US$ 11 millones), China (1,215 toneladas por US$ 8 millones), Hong Kong (863 toneladas por US$ 6 millones) y Reino Unido (584 toneladas por US$ 3 millones).

Países destino

Asimismo, la información de la CCL señala que en conjunto, son 10 los principales destinos de exportación, que hasta el mes de julio 5 presentaron desempeños positivos y el resto negativo.

Entre los que figuran China con US$ 1,866 millones; Corea del Sur, US$ 236 millones; India, US$ 206 millones; España, US$ 187 millones; y Brasil con US$ 144 millones.

Por otra parte, los países destinos que registraron valores negativos fueron Estados Unidos con US$ 677 millones; Japón con US$ 254 millones; Canadá con US$ 196 millones; Chile con US$ 169 millones; y Países Bajos con US$ 116 millones.