El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta -hasta ahora (hoy se presenta un nuevo Reporte de Inflación)- que la economía nacional crecería 3.4% en el 2022. Sin embargo, para Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal (CF) y exministro de Economía, “los riesgos a que sea menor son cada vez más altos”. Incluso, mencionó que con un modelo para hacer proyecciones, del CF, el estimado para el 2022 es de 2.7%.

Aunque subrayó que hay riesgos del lado externo (aumentos de la tasa de interés de la FED, incertidumbre alrededor del crecimiento de China, inflación, entre otros), poco se puede hacer salvo manejar los efectos que vayan a tener sobre la economía peruana.

“Donde está la mayor amplitud de temas que podemos trabajar es en el aspecto interno”, refirió durante la conferencia anual organizada por CFA Society Perú.

Así, consideró que hay tres temas claves. Uno de estos está vinculado a la gestión pública; Oliva subrayó que “la función del Estado no es repartir plata ‘por aquí o por allá’. Si se cree que la función redistributiva del Estado es simplemente usar la plata y regalarla, eso no es. El efecto de eso es demasiado cortoplacista y no tiene ningún impacto sobre el PBI potencial”.

Agregó que no solo estamos viendo la falta de visión sobre la mejora de la gestión pública, sino que las señales que se dan van en sentido contrario, “sobre todo con el nombramiento de personas que no están capacitadas para ejercer esta función pública”.

Liderazgo

Los otros dos temas claves son el liderazgo y la estabilidad económica. Por un lado -explicó- hay un tema de liderazgo que debe estar acompañado por una definición de política.

“Lamentablemente, hasta ahora no estamos viendo políticas económicas vinculadas al aumento del PBI potencial”, remarcó.

El economista consideró que ya no se habla de la competitividad, sino que las políticas hasta ahora se han centrado en repartir dinero.

El otro punto que Oliva comentó es la estabilidad económica, y para ello la parte fiscal resulta relevante.

“Ilusión fiscal”

“Así como hay un concepto de ilusión monetaria, en este caso hay un concepto de ilusión fiscal, que es lo que estamos viviendo ahora”, anotó.

¿Qué significa “ilusión fiscal”? El economista explicó que probablemente las cifras fiscales agregadas van a lucir bien este y el próximo año, lo que va a crear la ilusión de que estamos teniendo una política fiscal prudente y sana, pero se esconden una serie de debilidades y problemas que no se están atacando.

“El Gobierno no nos dice cuál será la senda del déficit fiscal para los próximos años (...) Decía que es una ilusión porque gracias al aumento de los precios de los minerales, nos está “lloviendo dinero”, pero no estamos reconstituyendo la fortaleza fiscal que nos costó tanto construir en 20 años. Estamos desperdiciando un boom que no sabemos cuándo lo podamos volver a tener”, dijo.

Y sobre la deuda pública, si bien en el corto plazo “no va a explotar”, se va a mantener en 35% - 36% del PBI, va a haber muchas necesidades de financiamiento (pero seguramente las emisiones serán en dólares o euros, señaló Oliva).