La otra cara de Davos: fiestas nocturnas, hoteles de lujo y más

En el 2016 el Foro Económico Mundial de Davos contó con más 2,500 asistentes de más de 100 países, 1,000 directores generales, 40 jefes de Estado y de Gobierno, 14 Premios Nobel y 4 ganadores de premios Grammy.

En ese entonces sólo el 18% de los participantes eran mujeres. La cifra no ha variado mucho este año y subió ligeramente a 21%.

Tensiones con Estados Unidos, medidas contra el cambio climático y la necesidad de una renta básica son alguno de los temas que se tratan durante los días de conferencias.



Sin embargo, la revista Vanity Fair, hizo hincapié en las extravagantes fiestas que cada noche tiene lugar en los hoteles más prestigiosos de la zona regada por las bebidas más caras del planeta y salpicada de excesos.

Empresas como Yahoo y Google no tienen límite de gastos al realizar las costosas fiestas. El presupuesto de cada participante puede incrementarse, una media de US$ 300 para tener acceso a algunas de las mencionadas fiestas vips nocturnas.

Cuota personal

Ser miembro de este foro tiene una cuota anual US$ 60, 000, pero esta cifra se multiplica hasta los 140,000 si lo que se pretende es enviar algún representante a la cita anual y que se dispara hasta los US$ 500,000 si lo que se quiere contar a una delegación (de máximo cinco representantes) que tenga tarjeta blanca (pase libre a todos los eventos).



VIP El blanco es el color vip de la insignia que da acceso libre a todos los actos del Foro incluidas las sesiones privadas de networking, esas en las que no hay ni cámaras, ni apenas ninguno de los 500 periodistas acreditados.

Habitaciones de hoteles de tres estrellas a 500 euros la noche o villas por más de 140,000 euros toda la semana. Vuelos privados que superan los 3,000 euros.

El portal web la Vanguardia señala que hasta ahora no es posible medir son los beneficios derivados de los negocios que se firman en apenas tres días en torno al que, tal vez sea, el encuentro financiero más mediático del año.

Ganancias anuales

La edición de 2015 generó un volumen de negocios adicional de alrededor de US$ 50.4 millones en la economía de la zona de Davos y de más de US$ 80.4 millones en el resto de Suiza, según datos de la Universidad de St Gallen.



¿Adonde se van estos ingresos? La fundación organizadora ha señalado que el dinero (US$ 231.6 millones) se “destinaron a actividades que respaldan el compromiso en los ámbitos de la economía digital, la educación, la salud, las tecnologías de la información, la movilidad, el medio ambiente y la energía, entre otros.”