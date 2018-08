Capeco y FTTCP firmaron convenio colectivo para mejorar salarios

Foto 4 | Bancos siguen reacios a dar préstamos a las constructoras. La ley recientemente promulgada por el Ejecutivo para reemplazar el DU 003 no ha logrado reactivar el financiamiento de los bancos al sector construcción. Las entidades financieras siguen reacias a otorgar préstamos a las grandes constructoras investigadas por casos de corrupción, confirmaron a Gestión ejecutivos bancarios. El nuevos equipo del Ministerio del Economía y Finanzas (MEF) tiene hasta el 12 de abril para terminar el reglamento de la Ley N° 30737 (“Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos”); sin embargo, los bancos estiman que la emisión de dicha norma no cambiará la actual cautela que mantiene frente a las firmas constructoras. “Los bancos no se están haciendo grandes expectativas respecto del reglamento, entonces, están tomando una posición cauta”, señaló uno de los ejecutivos del sector consultados. Para otro de los entrevistados, el esperado reglamento no terminará de disipar el temor que hoy tienen los bancos sobre el futuro de las constructoras y sobre su capacidad para cumplir con sus deudas. “Lo que va a pasar es que los bancos van a seguir dando financiamiento a cuenta gotas a las firmas constructoras”, proyectó. Hoy, es muy difícil que estas empresas accedan a cartas fianza. Solo las consiguen aquellas con proyectos específicos que aseguren un flujo de pagos y/o que sean capaces de entregar depósitos en garantía. Incluso tienen que pagar comisiones más altas (Foto: Andina).